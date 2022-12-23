الاستعراض الرملي ينثر الفرح في رمال مرعب



منطقة الظفرة (الاتحاد)

تنطلق يوم غد وبعد غد بطولة الاستعراض الرملي ضمن مهرجان ليوا الدولي وسط حضور كبير لمحترفي هذه الرياضة في فئاتها المختلفة وهي فئة الـ 8 سلندر، 6 سلندر والهايلوكس، ومن المقرر أن تقام السبت المنافسة فئتي ستة سلندر والهايلوكس ثم يخصص يومالأحد لفئة الثمانية سلندر.

وكان الاستعراض الرملي قد تم اعتماده ضمن مهرجان ليوا منذ مواسم بعد النجاح منقطع النظير في هذه المنافسة والإقبال الكبير على المشاركة من محترفي المملكة العربية السعودية وأيضا المحترفين في الإمارات، وأصبحت حاضرة وثابتة في أجندة بطولات مرعب، وتلخص هذه البطولة في اعتبارها قياسا لمهارات المتسابق من خلال قيامه بحركات استعراضية أثناء صعوده للتل بحيث تبدأ محاولة المتسابق من لحظة اجتياز خط البداية وحتى خط النهاية، وتصل مسافة المنطقة المحددة للاستعراض إلى 150 مترا بزاوية 50 درجة، وتحسب لكل مشارك طريقة التقييم منذ لحظة تخطي خط البداية، والجدير بالذكر أن الحركات الأساسية ستكون الانطلاقة، التسارع، الجدعة، قوة الجدعة والسيطرة وأيضا ختام الشوط والدوران حول النقطة المحددة.

ووصل عدد السيارات المسجلة في فئات البطولة حتى الآن 40 سيارة من المتوقع أن تزيد قبل انطلاق المنافسة خاصة وأن التسجيل سيستمر ولكن مع فرض ضوابط معينة لمن تأخر في التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني.

وسيتاح لكل متسابق فرصة القيام بأربع محاولات وفي كل محاولة ستكون العناصر الستة أعلاه مطلوبة مع تخصيص 10 درجات لكل شرط من هذه الشروط وبالتالي 240 درجة عن المحاولات الأربعة هي العلامة النهائية والكاملة والتي ستكون طموح كل المشتركين في الاستعراض الرملي.

ومن المقرر أن تبدأ المنافسة في تمام الرابعة مساء مع الفحص الفني الذي سيستمر لساعتين كاملتين لتنطلق البطولة بعدها في تمام السادسة مساء وتستمر مع كافة الفئات الموجودة في أجندة الاستعراض.

وقامت اللجنة المنظمة بتخصيص موقع متميز للجمهور الحاضر لمتابعة الفعاليات الخاصة بالاستعراض الرملي حيث من المتوقع أن تشهد البطولة حضورا كبيرا لمحبي وعشاق السيارات والاستعراض الذي يعد من البطولات الأساسية ضمن مهرجان ليوا الدولي.

من ناحية أخرى، سجلت منافسات سباق الهجن ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي نجاحا منقطع النظير حيث شهدت انطلاق ستة عشر شوطا ضمن فئتي الحقايق واللقايا.

وفي الشوط الأول أبكار حقايق حققت البكرة محبوبة للسيد سالم جابر بن هياي المنصور المركز الأول بتوقيت 3,51 دقيقة، وفي الشوط الثاني حقق القعود شاهين لأحمد سعيد الكتبي المركز الأول بتوقيت 3,46 وفي الشوط الثالث حلت البكرة نوف لعمار سيف المعمري في المركز الأول بتوقيت 3,56 وفي الشوط الرابع تمكن القعود الطياري لعوض عبد الله المزروعي من تحقيق المركز الأول وفي الشوط الخامس تفوقت البكرة نزوح لأحمد بن هامل القبيسي من تحقيق المركز الأول بتوقيت 3,47 ثانية، وفي الشوط السادس ظفر القعود مايهاب لعوض عبد الله المزروعي بالمركز الأول بتوقيت 3,47 وفي الشوط السابع تفوقت البكرة مكارم لسيف حمد الدرعي بتوقيت 3,55 وفي الشوط الثامن أحرز المركز الأول القعود الوهواهي لناصر خلفان المزروعي بتوقيت 3,51، وفي الشوط التاسع تمكنت البكرة سعفة لمحمد سويد المنصوري من تحقيق المركز الأول بتوقيت 3,51 وفي الشوط العاشر حل القعود الذيب لسعيد محمد المزروعي في المركز الأول بتوقيت 3,48 وفي الشوط الحادي عشر أحرزت البكرة العين لعبيد سعيد المهيري المركز الأول بتوقيت 3,54 وفي الشوط الثاني عشر جاء القعود ضاري لمحمد سالم الجنيبي في المركز الأول، وتفوقت في المركز الأول في الشوط الثالث عشر البكرة هوايل لمحمد راشد المنصوري وبتوقيت 3,50، وفي الشوط الرابع عشر حل أولا القعود الشمالي لمحمد عبيد بالحلوس بتوقيت 3,49 وفي الشوط الخامس عشر حققت البكرة سمحة لعمر محمد المنصوري بتوقيت 3,47 وفي الشوط السادس عشر حل أولا القعود مليح لمحمد سويد المنصوري بتوقيت 3,50.

وتوج الفائزين في الختام بخيت عشير المزروعي عضو مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لسباق الهجن.



عروض مبهرة لفرسان الإمارات

حلق سرب فرسان الإمارات بعروض مبهرة في سماء مرعب مساء أمس لتقدم طائرات الإف 16 أجمل عروض جوية لزوار ومرتادي البر وتل مرعب، وتستمر العروض اليوم وغدا في تمام الرابعة وأربعين دقيقة عصرا في مشاركة جميلة لفرسان الإمارات عبر مهرجان ليوا الدولي 2023، ومن خلال العروض المتميزة قام سرب فرسان الإمارات برسم ألوان علم الإمارات في احتفالية مثيرة ومميزة للفرسان.