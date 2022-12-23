«حكم» يواجه «المستفز» على كأس مجلس التعاون



عصام السيد (الشارقة)

ينظم مضمار الشارقة لونجين ظهر الغد، فعاليات النسخة الخامسة لسباق كأس مجلس التعاون الخليجي المخصص للخيول إنتاج الخليج، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويتألف الحفل من ستة أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة ما عدا الشوط الأخير المخصص للمهجنة.

وتقام بقية السباقات برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي وبلدية الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، وقناة الشارقة الرياضة والعربية للطيران.

ويجتذب السباق الرئيسي على لقب كأس مجلس التعاون الخليجي «هيبة»، في الشوط الخامس لمسافة 1700 متر 16من الخيول من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، بالإضافة للخيول الإماراتية، وأبرز الخيول المتحدية «حكم» الذي يواجه «المستفز» المدافع عن لقب النسخة الماضية، وهناك «ايه اف مقام»، و«ايه اف سند» ويمثل السعودية «علاء الخالدية»، وتبلغ قيمة جائزة السباق 150 ألف درهم.

وينطلق الشوط الأول لمسافة 1200 متر، بمشارك 16 من الخيول المبتدئة أبرزها «وسام» و«تشيبنو»، و«ماهر».

وخصص الشوط الثاني للمهرات والأفراس عمر 3 سنوات وما فوق، ويشهد مشاركة 16 منها تتنافس على مسافة 1200 متر، وتتصدر الترشيحات «حبوبه»، و«جميلة، وتنافسهم»كهرمانة«.

ومن أبرز المشاركين في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر المخصص لخيول الإنتاج المحلي عمر 4 سنوات وما فوق»الهزيز«، وينافسه كل من»حمدان الغربية«و»جاب العفريت«.

ويتقدم»ايه اف متكافل«المنافسة في رابع أشواط الأمسية لمسافة 1700 متر (تكافؤ) ويتنافس فيه 16 خيلاً، ينافسه»السهوج«، و»شوال«.

وتتنافس 16 خيلاً بالشوط السادس والختامي وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة، لمسافة 1200 متر (تكافؤ)، ومن اقوى المرشحين في هذا الشوط»تريكباج«، وينافسه»الهدير«، و»سكوت باين«.

النسخة الخامسة لسباق كأس مجلس التعاون الخليجي تقام النسخة الخامسة من سباق كأس مجلس التعاون الخليجي بعد الاقبال الكبير الذي حظيت به النسخة السابقة ويذكر أن بطل النسخة الأولى ھو الجواد»مباشر الخالدیة«من المملكة العربية السعودية، فيما كنت النسخة الثانية للسباق لدولة الإمارات العربية المتحدة والجواد»أیه أف ممتاز«وكان بطل النسخة الثالثة ھو الجواد»الربع الخالي«من سلطة عمان، وعادت سلطة عمان لتحلق بالنسخة الرابعة مع الجواد المستفز.



