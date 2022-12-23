«صني دو لوب» بطل ديربي الإمارات للخيول العربية



عصام السيد (أبوظبي)

حققت خيول العجبان، وإسطبلات الريف، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ثنائية مستحقة في السباق السادس لمضمار أبوظبي والأخير لعام 2022، والذي أقيم امس، وبلغت قيمة الجوائز المالية المرصودة 940 ألف درهم.

وجاء الفوز الأول عبر «أنليشد» لإسطبلات الريف، بإشراف د. جابر بيطار، وقيادة تاج أوشي، الذي انتزع جائزة الشوط الثالث على لقب بطولة أبوظبي للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً، وتمكن البطل من قطع المسافة في 1:45:06 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني حين أكد «أونلي سموك» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة باتريك دوبس، نجوميته المطلقة في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر «تكافؤ»، وسجل البطل زمناً وقدره 2:29:18 دقيقة.

وفاز «ميمون» لإسطبلات الأصايل، بإشراف سالم الكتبي، وقيادة ريتشارد مولن، بالشوط الأول والافتتاحي لمسافة 1400 متر، على لقب برج الربيع، المخصص للخيول المبتدئة إنتاج الإمارات، متفوقاً بفارق 4,5 طول ومسجلاً 1:34:35 دقيقة.

وفاجأ «أيه أف كالنور» لخالد خليفة النابودة، بإشراف ارنست اورتيل، وقيادة مارسيلينو رودريجز، منافسيه بفوز لافت بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر (تكافؤ) بمشاركة 16 خيلاً، وسجل البطل 1:44:02 دقيقة.

وحصد «صني دو لوب» للمالك والمدرب حمد علي مرشد المرر، وبقيادة باتريك دوبس «ثنائية» ثمار جهوده في بطولة ديربي الإمارات للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر (هيبة) في الشوط الخامس، بأسلوب كلاسيكي، ومسجلاً زمناً وقدره 2:29:73 دقيقة.

وكان ختام الأمسية المهرة «ويكي ويكي ويلز» لجيمس ميرنز لونج، بإشراف بوبات سيمار التي منحت تاج اوشي الثنائية بالفوز بلقب بطولة أبوظبي للخيول المهجنة الأصيلة (قوائم) لمسافة 2200 متر، بمشاركة 7 منافسين، وسجل البطل 2:16:68 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، عضو اللجنة المنظمة، والشيخ حامد بن خادم بن بطي، ولار صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، وعلي الملا رئيس مجلس إدارة أريج الأميرات.