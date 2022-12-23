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الرياضي

اللجنة «البارالمبية الآسيوية» تشيد بـ «بطولات فزاع»

اللجنة «البارالمبية الآسيوية» تشيد بـ «بطولات فزاع»
23 ديسمبر 2022 12:00

 
دبي (الاتحاد)

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40 دولة في «فزاع الدولية» لرفعات القوة لأصحاب الهمم

أشاد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية بالدور الكبير الذي تلعبه بطولات فزاع الدولية في تطوير الحركة الرياضية لأصحاب الهمم مؤكدا انه ثمرة دعم القيادة الإماراتية الريادي لأصحاب الهمم وتمكينهم نحو الاندماج الكامل من خلال السياسات والبرامج التي تعد نموذجا يحتذى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقده على مدار يومين برئاسة ماجد العصيمي حيث أجمع الأعضاء على أن بطولات فزاع أصبحت منصة لتطوير الرياضيين والكوادر الإدارية والفنية مؤكدين أن دبي مركز اشعاع لأصحاب الهمم.
وأكدوا على الدعم والرعاية الكبيرين من الإمارات ودبي لهذه الشريحة من الرياضيين، والدور الفاعل والريادي لهما في تطوير المنظومة الرياضية لأصحاب الهمم وفق النهج المرسوم واللتين تعدان نموذجا في تقديم الدعم وتحقيق الاندماج المجتمعي الكامل لأصحاب الهمم في ظل ريادة الإمارات وجهودها العالمية لدعم هذه الفئة والتي جعلتها شريكاً أساسياً في استراتيجيات التطوير.
وكان أعضاء مجلس الإدارة قد تابعوا جانبا من فعاليات النسخة الثانية عشرة لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم، كأس العالم دبي 2022.
جدير بالذكر أن المجلس قد ناقش في اجتماعه الخطة الاستراتيجية المقبلة الخاصة بتطوير رياضة «أصحاب الهمم» في أكبر قارات العالم وتقارير استضافة البطولات المقبلة الألعاب البارالمبية الآسيوية هانجتشو 2023 والألعاب الآسيوية للشباب طشقند 2025 والألعاب الآسيوية اليابان 2026، كما اطلع المجلس على تقارير المناطق الاقليمية الخمس ولجان اللاعبين والفنية والطبية والقانونية. 

اللجنة البارالمبية الإماراتية
اللجنة البارالمبية الآسيوية
ماجد العصيمي
بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم
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