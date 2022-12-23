«القوة الحمراء».. القلب النابض لصدارة «الفرسان»

مراد المصري (دبي)

لطالما تميز شباب الأهلي بالمساندة الجماهيرية القوية على مدرجاته، لكن في هذا الموسم فإن الأمر لافت للإعجاب بشكل خاص للغاية، وذلك بالحضور الكبير والمساندة تحت شعار «القوة الحمراء»، التي كان لها بالغ الأثر في صدارة الفريق لترتيب دوري أدنوك للمحترفين لحد الآن.

وأطلقت الجماهير هذه المبادرة التي تحمل شعار «القوة الحمراء»، بالإشارة إلى عشاق «الفرسان»، والتي ترافقها عدة مبادرات أخرى، منها التيفو الذي ظهر سواء في ستاد راشد أو خارجه، إلى جانب التشجيع الموحد والأهازيج الأنيقة والدعم المستمر طوال دقائق أي لقاء، مما أنعكس على الروح القتالية على الفريق داخل أرضية الملعب، إلى جانب مزاحمة جماهير الفريق على المراكز الاولى في تحدي «دوري الجماهيري» الذي أطلقته رابطة المحترفين.

ورغم ابتعاد الفريق عن منصات التتويج الموسم الماضي، لكن الدعم الجماهيري كبير في هذا الموسم، وسقف التطلعات مرتفع، والأجواء التي ترافق مباريات شباب الأهلي لها طابع خاص هذا الموسم، وهو ما جعل الفريق يواصل رحلته في مسابقة كأس رئيس الدولة أيضاً عندما تخطى محطة صعبة على حساب الوحدة، فيما سيكون أمامه مهمة كبيرة في شهر فبراير المقبل في دوري أبطال آسيا.

واعتبر ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، أن الجماهير هم مصدر قوة الفريق هذا الموسم، وقال: نحن نلعب من أجل الجماهير، وهدفنا دائماً أن نحقق النتائج التي يتطلعون إليها، وحضورهم البارز في المباريات المهمة حافز لنا، لكننا نتطلع دائماً أن تتواجد في جميع المباريات، وخصوصاً في مباراتنا المقبلة أمام بني ياس المهمة للغاية قبل التوقف.