50 مليون جنيه إسترليني شرط برشلونة لبيع رافينيا !



أنور إبراهيم (القاهرة)

عندما إنضم الجناح الدولي البرازيلي رافينيا إلى برشلونة الإسباني في الصيف الماضي، قادماً من ليدز يونايتد الإنجليزي، شهد بداية موسم ولا أروع، وإستبشرت إدارة البارسا خيراً بأنها عثرت على ضالتها المنشودة في خط الهجوم، بعد أن نجحت قبلها في الحصول على خدمات الهداف البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، غيرأن النادي الكتالوني لاحظ بمرورالوقت إن مستوى أداء نجم السامبا في تراجع مستمر، ما أثارالقلق بشأن جدوى التعاقد معه لمدة 5 سنوات حتى 2027، وجاءت بطولة كأس العالم الأخيرة لتؤكد إن مستواه في النازل بصورة واضحة رغم مشاركته أساسياً في معظم مباريات منتخب البرازيل.

وبعد مرور 5 أشهر فقط، بدأت إدارة النادي التفكير في عرضه للبيع خلال الميركاتو الشتوي القادم، شريطة أن يدفع النادي الذي يريده 50 مليون جنيه إسترليني، حسبما ذكرت مصادرإسبانية قريبة من الكامب نو.

ورغم أن برشلونة لاينوي توقيع صفقات كثيرة خلال «النافذة الشتوية» لسوق الإنتقالات، إلا إنه يضع نصب عينيه ضرورة إيجاد وسيلة للتخلص من صفقة رافينيا، ويرغب في التعاقد مع لاعبين أقل سعراً وأكثر موهبة، من أجل تقليل حجم المشكلات المالية التي يعاني منها النادي.

وتقول نفس المصادر إنه في حالة نجاح بيع رافينيا، فإن البارسا يفكرفي التعاقد مع أحد نجمين فرنسيين شابين هما كارلوس تورام لاعب بروسيا مونشن جلادباخ وموسى ديابي جناح باير ليفركوزين، بعد أن تألق الأول مع «الديوك» في مونديال قطر وينتهي عقده مع جلادباخ بنهاية هذا الموسم ولاينوي تجديده، ولكن المشكلة إن أتليتكو مدريد يزاحم برشلونة في المنافسة على ضمه إلى واندا ميتروبوليتانو معقل «الروخي بلانكوس».

يذكرأن رافينيا المولود في 14ديسمبر 1996 «25عاماً»، وقع عقداً مدته 5 سنوات مع برشلونة مقابل 65 مليون يورو يحصل عليها ناديه السابق ليدزيونايتد الأنجليزي، والطريف إن العقد تضمن شرطاً جزائياً قدره مليار يورو.