المغرب في أفضل ترتيب «أفريقي» بتصنيف «الفيفا»

باريس (أ ف ب)

ارتقى منتخب المغرب، مفاجأة كأس العالم 2022، وبات في المركز الحادي عشر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي المرة الأولى لدولة أفريقية. وارتقى المنتخب الأرجنتيني بطل العالم إلى المركز الثاني في تصنيف «فيفا»، خلف البرازيل التي ما زالت متصدّرة، فيما حلّت فرنسا الوصيفة في المركز الثالث، وفق الترتيب الرسمي. وتقدّم ليونيل ميسي ورفاقه مركزاً واحداً في التصنيف، على غرار زملاء كيليان مبابي الذين كانوا في المركز الرابع قبل انطلاق البطولة في قطر.

وبات هذان المنتخبان اللذان لعبا المباراة النهائية للمونديال، أمام بلجيكا التي أقصيت من دور المجموعات، فيما لا تزال البرازيل في الصدارة التي تحتلها منذ 31 مارس الماضي، رغم خروجها في ربع النهائي أمام كرواتيا.

ويتوزّع الفارق بين الثلاثة الأوائل في الترتيب بنحو عشرين نقطة، ووسعوا الفارق مع البلجيكيين الذين باتوا في المركز الرابع.

وأفضل ارتقاء في المراكز العشرة الأولى في العالم كان من نصيب منتخب كرواتيا الذي بات في المركز السابع (12 سابقاً) بعد حلوله ثالثاً في مونديال قطر.