علي عباس «السابع» على «المقعد الساخن» في «العميد»

معتصم عبدالله (دبي)

تقدم أحمد إبراهيم البلوشي، مدير قطاع المحترفين بشركة النصر لكرة القدم، وناصر حسن الفلاسي، إداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالاستقالة من منصبيهما في انتظار الإعلان الرسمي لإدارة «العميد» تعيين علي عباس نجم الفريق السابق في منصب مدير الفريق، بجانب عبدالباسط علي في منصب إداري الفريق. وارتأى أحمد إبراهيم، التقدم باستقالته من منصب مدير فريق «العميد» رغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها في المهمة منذ يونيو الماضي، ليفسح المجال أمام أسماء أخرى، مؤكداً عزمه الاستمرار في المجال من واقع خبراته الميدانية الكبير بعدما عمل مديراً لوفد الإمارات المشارك في دورتي الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2018، وطوكيو 2020، كما سبق وتولى منصب مدير الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الإماراتية. ومثلت استقالة أحمد إبراهيم وناصر الفلاسي، حلقة جديدة في مسلسل عدم الاستقرار الإداري بقلعة «العميد»، حيث بات مقعد مدير الفريق بمثابة «الكرسي الساخن» بعدما تعاقبت 7 أسماء على المنصب خلال عقد في مسيرة النادي من 2012 إلى 2022، بداية بمدير الفريق السابق محمد بن كدفور في ديسمبر 2012، وصولاً لعلي عباس المدير الحالي في ديسمبر 2022.

وشملت القائمة، محمد بن كدفور الذي تولى المهمة ذاتها مرتين الأولى ما يونيو 2010 وحتى ديسمبر 2012، والثانية من سبتمبر 2021 وحتى فبراير 2022، بجانب خالد عبيد من يناير 2013 وحتى يونيو 2016 كأطول فترة استقرار شهدت تحقيق أكثر من إنجاز في مشوار «الأزرق»، أعقبه محمد إبراهيم، هاشم عبيد، صلاح جلال، أحمد إبراهيم، وعلي عباس حالياً. يذكر أن النصر خسر في مباراة الجولة الماضية أمام ضيفه دبا 0-1، وهو يستعد لاستقبال البطائح مساء السبت ضمن الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين، ويحتل «الأزرق» المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط.