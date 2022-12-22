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الجزيرة الحمراء ينظم دورة الجاليات للسلة

الجزيرة الحمراء ينظم دورة الجاليات للسلة
23 ديسمبر 2022 01:14

رأس الخيمة (الاتحاد)

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اعتمد مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء في اجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة سيف حمد بن قضيب الزعابي، تنظيم دورة الجاليات لكرة السلة خلال شهر رمضان المبارك ودعوة الجاليات كافة للمشاركة فيها احتفالاً بالشهر الكريم.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع ما تم إنجازه في مشروع تحديث ملاعب النادي ومنشآته، وناقش التوصيات المرفوعة من اللجنة الرياضية، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها واطلع المجلس على الموقف المالي وعلى المقترحات المقدمة من لجنة الاستثمار وخطة عملها في المرحلة المقبلة، كما بحث مسيرة ونتائج الفريق الأول لكرة القدم في دوري الأولى، وأثنى المجلس على ما تحقق من نتائج حتى الآن، متمنياً للفريق وجهازه الفني مواصلة مسيرته الناجحة. وفي بادرة رائعة، حرصت إدارة النادي على تقديم التهنئة للرباعي الأرجنتيني في صفوف الفريق الأول لكرة القدم براين وباليرمو وجونزالو وايكر، والاحتفال معهم بالإنجاز الذي حققه المنتخب الأرجنتيني بالفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

الجزيرة الحمراء
كرة السلة
رمضان
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