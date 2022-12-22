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سلة «فهود زعبيل» تتحدى «الملك» في الدوري

سلة «فهود زعبيل» تتحدى «الملك» في الدوري
23 ديسمبر 2022 01:15

علي معالي (دبي)

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تشهد الجولة 12 لدوري السلة إقامة مباراتين من العيار الثقيل، تجمع الأولى الشارقة والوصل على صالة نادي الشارقة في السابعة والربع مساء اليوم، وفي المباراة الثانية يلتقى غداً شباب الأهلي على ملعبه مع النصر، في حين تقام مباراة ثالثة اليوم بين الظفرة والبطائح على صالة البطائح في السابعة والربع. مباراة الملك مع فهود زعبيل، سيكون عنوانها كيفية تحقيق الانتصار، حيث لقي الشارقة هزيمة في الجولة الماضية من نادي النصر، ما سيجعل الوصل يبحث عن تكرار مفاجأة أيضاً مثلما فعل العميد، وفي نفس الوقت فإن خسارة جديدة للملك ربما تكلفه الكثير في الترتيب، حيث يتقاسم القمة مع شباب الأهلي برصيد 18 نقطة. يضم الفريقان عدداً من المواهب، ويقود تدريب فهود زعبيل عبدالحميد إبراهيم المدرب السابق للشارقة، الذي يعرف الكثير عن قدرات منافسه، وفي المقابل فإن أحمد عمر هو الآخر لديه خبرة كبيرة في ملاعبنا ويبحث عن عودة الثقة اليوم للاعبيه، والسير في طريق الانتصارات من جديد. أما المباراة الثانية بين الظفرة والبطائح، فهي سباق بين طرفين يبحثان عن تقديم الأفضل جولة بعد الأخرى، ويبحث «الفارس» عن تحقيق فوز يدفعه معنوياً للأمام، في المقابل فإن «الراقي» يمتلك عناصر قادرة على تحقيق ما يصبو إليه في الموسم الحالي.

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