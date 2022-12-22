13 مليار دولار تكلفة أولمبياد طوكيو



طوكيو (د ب أ)

بلغ إجمالي تكاليف دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو، التي أقيمت في عام 2021 بعد تأخير لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، نحو 70ر1 تريليون ين (9ر12 مليار دولار)، حسبما أفاد مجلس التدقيق الياباني.

وبلغت الزيادة في تكلفة الاستضافة 20% حيث إن الميزانية المخططة لإجمالي تكاليف الاستضافة كانت تبلغ نحو 424ر1 تريليون ين، بحسب ما أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو في يونيو.

وتزايدت التكاليف الإجمالية لاستضافة الأولمبياد، بفعل قرار مجلس التدقيق الذي رأى أن المبالغ التي أنفقتها الدولة ومجلس الرياضة الياباني على بناء الاستاد الوطني الجديد، المكان الرئيس للألعاب، وغيرها من الإجراءات يجب أن تُدرج في إجمالي التكاليف، لتزيد التكاليف بإجمالي 3ر280 مليار ين عن الميزانية المخطط لها.

وذكرت اللجنة المنظمة للأولمبياد في تقريرها النهائي أن 4ر640 مليار ين من إجمالي التكاليف البالغة 8ر1423 تريليون ين تحملتها اللجنة، و5ر596 مليار ين وقعت على عاتق حكومة طوكيو و9ر186 مليار ين من الحكومة اليابانية.

في غضون ذلك، خلص مجلس المراجعة إلى أن إجمالي نفقات الحكومة المركزية بلغ 1ر364 مليار ين، منها 7ر183 مليار ين لبرامج تعزيز الرياضيين والإجراءات الأمنية التي لم يتضمنها تقرير اللجنة، وكذلك 9ر17 مليار ين للاستاد الوطني، و1ر9 مليار ين لتدابير فيروس كورونا.