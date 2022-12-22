الجمعة 23 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

عودة نيمار وماركينيوس إلى تمارين سان جرمان

عودة نيمار وماركينيوس إلى تمارين سان جرمان
22 ديسمبر 2022 20:34


باريس (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
منتخب بولندا يُقيل مدرّبه ميخنييفيتش
الأرجنتين ثانية في تصنيف الفيفا رغم اللقب المونديالي

بعد كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي، استأنف البرازيليان نيمار وماركينيوس تدريباتهما مع باريس سان جرمان بطل فرنسا لكرة القدم، أمس، بحسب ما ذكرت الحسابات الرسمية للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب النادي الباريسي عبر حسابه على إنستجرام «عادا إلى التدريبات»، في إشارة إلى النجمَين البرازيليين بعد 13 يومًا من إقصاء بلادهما بركلات الترجيح من ربع نهائي كأس العالم أمام كرواتيا.
ونشر سان جرمان صوراً لماركينيوس على العشب، وهو يقوم بتمارين بدنية مختلفة، بينما ظهر نيمار في الصور وهو يدخل إلى مركز التدريب.
ولم يحدد سان جرمان ما إذا كان نيمار الذي أصيب بالتواء في الكاحل خلال دور المجموعات من كأس العالم، سيتبع برنامج تعاف معين، وحصل البرازيليان على عشرة أيام راحة بعد مونديال قطر.
وبعد فوزه بلقب كأس العالم مع الأرجنتين، يأخذ النجم ليونيل ميسي إجازة لعدة أيام ولا يتوقع عودته قبل عام 2023، وسبق أن عاد إلى صفوف النادي الباريسي العديد من اللاعبين الآخرين الذين شاركوا في كأس العالم.
ويستأنف باريس سان جيرمان مبارياته بمواجهة ستراسبورج الأربعاء في المرحلة 16 من الدوري الفرنسي. 

نيمار
منتخب البرازيل
كأس العالم 2022
مونديال قطر
سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
صور من الانفجار
عربي ودولي
السلطات المغربية تسيطر على حريق بمنشأة للغاز.. ولا إصابات
اليوم 09:18
مجلس الشيوخ الأميركي
عربي ودولي
"الشيوخ الأميركي" يقر قانون الميزانية بقيمة 1.7 ترليون دولار
اليوم 08:58
جوجل تطلق تقنية قد تنقذ حياة الملايين!
دنيا
جوجل تطلق تقنية قد تنقذ حياة الملايين!
اليوم 08:50
أسرار تجعلك نشيطاً عند الاستيقاظ
دنيا
أسرار تجعلك نشيطاً عند الاستيقاظ
اليوم 08:41
الأمم المتحدة تخصص 14 مليون دولار مساعدات إنسانية لجنوب السودان
الإمارات
الأمم المتحدة تخصص 14 مليون دولار مساعدات إنسانية لجنوب السودان
اليوم 08:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©