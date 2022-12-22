بيولي لـ «الاتحاد»: تاريخ ميلان «العظيم» يصعب تكراره!

مراد المصري (دبي)

عبر ستيفانو بيولي مدرب أيه سي ميلان الإيطالي، عن تطلعه لمواصلة فريقه التقدم والمنافسة على الألقاب في ظل رحلة الصعود التي يمر بها، معتبراً في الوقت نفسه أن مضاهاة التاريخ العريق السابق للنادي وتحديداً الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا سيكون تحدياً صعباً للغاية، لكنه محفز لهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الخاص للمدرب الإيطالي مع «الاتحاد»، على هامش المعسكر الذي يقيمه فريقه في دبي، حيث أشاد بالإقامة هنا، والتحضيرات التي سارت على ما يرام، وقال: الترتيبات كانت ممتازة للغاية هنا، والمنشآت على أعلى مستوى، الجو الدافئ كان مثالياً من أجل تجديد حيويتنا قبل استئناف الموسم، وحاولنا في هذا المعسكر أن نصل لأفضل مستوياتنا.

وأشار المدرب إلى أن المهمة ستكون صعبة بعد استئناف الموسم، وقال: أمامنا مباريات في بطولات مختلفة، في الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا، كأس السوبر الإيطالي ثم دوري أبطال أوروبا، ولكننا تغيرنا نحو الأفضل وطموحنا المنافسة على كافة الألقاب في المسابقات التي نشارك بها.

وبمقارنة بين تسلمه المهمة عام 2019، في بداية موسم تكبد وقتها الفريق أربع خسارات في سبع جولات في الدوري، بما وصل إليه الآن، بعدما حقق لقب «الكالشيو» الموسم الماضي، قال: الكثير تغير وبمقارنة التشكيلة التي نمتلكها الآن بالتي كانت معنا قبل ثلاث سنوات، هناك لاعبان فقط متبقيان، قمنا بعمل جيد للغاية وحققنا الفوز في عدد أكبر من المباريات مما كان متوقعاً، والأهم هو التغيير الشامل الذي حدث في هذه السنوات، مما رفع سقف طموحنا للتواجد بقوة في جميع البطولات مرة أخرى.

وفيما يتعلق باقتناص المواهب المميزة التي كانت بعيدة عن الأضواء وتألقها في صفوف ميلان، قال: هذا العمل خلاصة جهد باولو مالديني المدير التقني ودانييلي ماسارو، هما اللذان اختارا هؤلاء اللاعبين الرائعين وتم ترشيحهم لي، إيجاد هذا النوع من المواهب أمر مهم للغاية، وساعدنا في بناء فريقنا الحالي مجدداً، من دون هذا العمل المتكامل على كافة الأصعدة الفنية والإدارية لكان الفوز صعباً.

وتابع: من أجل قيادة فريق مثل ميلان مرشح للألقاب، يجب أن تمتلك لاعبين أقوياء، وهذا ما نظرنا إليه في التعاقدات التي قمنا بها.

وشدد المدرب على أن حظوظ فريقه في اللحاق بنابولي في صدارة الترتيب ما زالت قائمة، وقال: لعبنا بشكل جيد وحققنا 33 نقطة حتى الآن، لكن نابولي كان استثنائياً للغاية، ومهمتنا ليست الفوز على نابولي ولكن جمع النقاط في مختلف المباريات، وأن يكون هدفنا تحقيق 86 نقطة مثل الموسم الماضي أو أكثر، وهذا يتطلب مواصلة العمل والضغط في جميع المباريات والتركيز على أنفسنا بالمقام الأول.

وفيما يتعلق بالتأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه توتنهام، ومدى تأثير تاريخ النادي بوصفه متوجاً بسبعة ألقاب في المسابقة، قال: نحن متحمسون للغاية، وندرك أهمية الفوز بهذه البطولة، سواء لنا أو لإيطاليا، بعد غياب في السنوات الماضية، ودائماً نحلم بالمزيد وأن يرتفع مستوانا، والسجل الذي حققه ميلان في المسابقة أمر يدعو للفخر، لكن تكراره لن يكون سهلاً، يجب أن تخوض المباريات المقبلة في المسابقة وتواصل الاستمرارية في الأداء في حال أردت أن تعود إلى معانقة اللقب مجدداً.

ولأن الكثيرين قد لا يعلمون العلاقة التي تجمع بين بيولي ويوفنتوس بحكم لعبه في صفوف «السيدة العجوز»، وتتويجه معه بلقب دوري أبطال أوروبا لاعباً في عام 1985، قال: مواجهة يوفنتوس وكافة الفرق الكبيرة اختبارات صعبة، بالطبع اليوفي حالة خاصة، لكن الفوز عليه كما فعلنا مطلع الموسم الحالي أمر رائع يمنحك المزيد من الثقة.