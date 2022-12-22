5 ميداليات لإناث الإمارات في «عربية الدراجات»

رضا سليم (دبي)

رفع منتخب الإمارات للدراجات رصيده إلى 24 ميدالية ملونة منها بواقع 13 ذهبية و7 فضيات و4 ميداليات برونزية في اليوم الخامس من البطولة العربية المجمعة للدراجات المقامة في الشارقة وتنتهي يوم 27 ديسمبر الجاري ويشارك فيها 17 دولة عربية، بعد أن حقق منتخب الإناث إنجازاً تاريخياً بالفوز بالمركز الأول في سباق الطريق فرقي، كما حققت هدى حسين البطلة الصاعدة الميدالية الذهبية في سباق الفردي العام لتحرز أول ميدالية ذهبية للشابات في البطولة العربية، وهو ما زاد من حصيلة الإمارات.

وبدأت المنافسات بسباق الفردي العام شابات لمسافة 33 كم، ونجحت فيها هدى حسين من إحراز الميدالية الذهبية متفوقة على بطلتي الجزائر بعد أن جاءتا في المركزين الثاني والثالث، كما حصد منتخب الشابات المركز الثاني في الترتيب الفرقي بعد المنتخب الجزائري، الذي جاء في الصدارة ومصر في المركز الثالث.

وفي سباقات الإناث وتحت 23 عاماً، اقتنصت البطلة الإماراتية صفية الصايغ، نصيب الأسد، بعد أن حلت في المركز الثاني في فئة الإناث كبار خلف بطلة العرب وأفريقيا المصرية ابتسام زايد، وجاءت لاعبة الكويت في المركز الثالث، وفي فئة تحت 23 سنة خطفت صفية الصايغ الميدالية الذهبية من بطلة الجزائر وأفريقيا نسرين حويلي، في مفاجأة غير متوقعة، وجاءت لاعبة سورية في المركز الثالث.

وفي الترتيب العام للفرق إناث، حقق منتخب الإمارات المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة لأول مرة في تاريخ المشاركات العربية وانتزعت الفوز من لاعبات مصر بطلات أفريقيا واللاتي تواجدن في المركز الثالث بعد المنتخب السوري الذي جاء وصيف المنتخب الوطني في فئة السيدات.

وتختتم اليوم الجمعة منافسات الطريق بأقوى السباقات في الطريق للكبار رجال في كلباء لمسافة 160 كم ويشهد منطقة مرتفعات، وهو أحد السباقات المعتمدة والمؤهلة رسمياً لأولمبياد باريس بالنقاط، وفيه يبحث يوسف ميرزا، عن إنجاز جديد وميداليات جديدة تضاف لسجل المنتخب الوطني.

ووصلت بعثات الكبار التي تمثل عدداً من الدول العربية مساء أول أمس للمشاركة في السباق الذي من المتوقع أن يشهد منافسة كبيرة.