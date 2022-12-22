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منتخب بولندا يُقيل مدرّبه ميخنييفيتش

منتخب بولندا يُقيل مدرّبه ميخنييفيتش
22 ديسمبر 2022 18:15

 

وارسو (أ ف ب) 

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أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، الخميس، أن تشيسلاف ميخنييفيتش أقيل من منصبه مدرباً للمنتخب البولندي بعد الخروج من دور الـ 16 في مونديال قطر 2022.
واحتلت بولندا المركز الثاني في مجموعتها، بعد فوز على السعودية وتعادل أمام المكسيك وخسارة أمام الأرجنتين المتوجة باللقب، وفي ثمن النهائي الذي بلغته بولندا للمرة الأولى منذ 36 عاماً، ودّعت البطولة بخسارتها 1-3 على يد فرنسا وصيفة البطل.
وقال الاتحاد البولندي في بيان «سيتوقف تشيسلاف ميخنييفيتش عن شغل منصب مدرب المنتخب الوطني في 31 ديسمبر 2022».
تعرض ميخنييفيتش لانتقادات شديدة في البلاد بسبب أسلوب المنتخب البولندي خلال البطولة، كما طالته انتقادات أخرى من الاتحاد البولندي بسبب «افتقاره للرؤية حيال أداء الفريق ومستقبله»، وقال الاتحاد إنه سيبدأ «قريباً» البحث عن مدرب جديد.
وعُيّن ميخنييفيتش، 52 عاماً، في يناير 2022، بدلاً من البرتغالي باولو سوزا الذي غادر بشكل مفاجئ إلى البرازيل لتولي تدريب نادي فلامنجو، وتحت قيادته، فازت بولندا بخمس مباريات، وخسرت خمساً، وتعادلت في ثلاث. 

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