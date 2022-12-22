اتحاد الكرة يُنظم محاضرة «حماية جهاز الحاسوب»

دبي (الاتحاد)

نظم اتحاد الكرة اليوم في مقره بدبي، محاضرة بعنوان «حماية جهاز الحاسوب الخاص بك»، وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «TDRA»، وبمشاركة منتسبي الاتحاد، وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير.

وقدم المحاضرة عبدالله الزرعوني محلل مالي أول - أمن المعلومات في هيئة تنظيم الاتصالات، حيث تحدث عن أهم المخاطر الشائعة التي تصيب أجهزة الحاسوب بسبب القرصنة الإلكترونية، أبرزها الفيروسات وبرامج التجسس والاحتيال الإلكتروني، إلى جانب سُبل الوقاية من هذه المخاطر.

