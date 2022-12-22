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الأرجنتين ثانية في تصنيف الفيفا رغم اللقب المونديالي

الأرجنتين ثانية في تصنيف الفيفا رغم اللقب المونديالي
22 ديسمبر 2022 16:15


باريس (أ ف ب) 

ارتقى المنتخب الأرجنتيني بطل العالم في مونديال قطر 2022 إلى المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم، خلف البرازيل التي ما زالت متصدّرة، فيما حلّت فرنسا الوصيفة في المركز الثالث، وفق الترتيب الرسمي.
وتقدّم ليونيل ميسي ورفاقه مركزاً واحداً في التصنيف، على غرار زملاء كيليان مبابي الذين كانوا في المركز الرابع قبل انطلاق البطولة في قطر.
وبات هذان المنتخبان اللذان لعبا المباراة النهائية للمونديال، أمام بلجيكا التي أقصيت من دور المجموعات، فيما لا تزال البرازيل في الصدارة التي تحتلها منذ 31 مارس الماضي، رغم خروجها في ربع النهائي أمام كرواتيا.
ويتوزّع الفارق بين الثلاثة الأوائل في الترتيب بنحو عشرين نقطة، ووسعوا الفارق مع البلجيكيين الذين باتوا في المركز الرابع.
ولم يكن سيناريو المباراة النهائية التي فاز فيها منتخب الأرجنتين على فرنسا 4-2 بركلات بعد التعادل 2-2 في الوقت الإصلي و3-3 في الوقت الإضافي، مؤاتياً للفريقين، ذلك لأنه لو فاز أحدهما قبل نهاية الوقت الإضافي، لكان تصدّر ترتيب فيفا، حيث يتم منح المزيد من النقاط للفائزين قبل ركلات الترجيح.
وأفضل ارتقاء في المراكز العشرة الأولى في العالم كان من نصيب كرواتيا التي باتت في المركز السابع (12 سابقاً) بعد حلولها ثالثة في مونديال قطر.
أما المغرب مفاجأة البطولة فبات في المركز الحادي عشر، وهي أول مرة لدولة إفريقية.
وبعد هزيمتها أمام أستراليا في دور المجموعات، خسرت الدنمارك ثمانية مراكز وباتت في المركز الثامن عشر.

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توب 10
1- البرازيل 1840.77 نقطة
2- الأرجنتين 1838.38
3- فرنسا 1823.39
4- بلجيكا 1781.30
5- إنجلترا 1774.19
6- هولندا 1740.92
7- كرواتيا 1727.62
8- إيطاليا 1723.56
9- البرتغال 1702.54
10- إسبانيا 1692.71 

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