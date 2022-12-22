صراع كلاسيكي على لقب 1000 جنيز في ميدان



عصام السيد (دبي)

ينظم مضمار ميدان العالمي يوم غد حفل سباقه السادس والذي يتضمن 7 أشواط مثيرة بمشاركة (80) من الخيول المهجنة الأصيلة، فيما يبلغ إجمالي الجوائز 778.650 درهماً، وستشهد الأمسية إقامة ثلاث بطولات مهمة أبرزها «السباق التحضيري - بطولة الـ 1000 جنيز الإماراتي».

ويشهد الشوط الثالث «السباق التحضيري - بطولة الـ 1000 جنيز الإماراتي» لمسافة 1400 متر والمخصص للمهرات على المضمار الرملي وقيمة جوائزه 183.650 درهماً، بمشاركة 11 مهرة أبرزها صاحبة التصنيف الأعلى «جويل جيني لامب» لمزرعة جوارا ديل سور، و«عواصف» لإسطبلات الراشد الفائزة في مشاركتها الوحيدة.

ويتصدر الجواد «ريموس» لإسطبلات الراشد، ترشيحات سباق انتصار «قوائم» لمسافة 2000 متر، والذي يقام في الشوط الخامس، بمشاركة 7 خيول تتنافس على جوائزه البالغة 132.500 درهم.

ويواجه صاحب التصنيف الأعلى والنتائج الجيدة «تامبورادا» لسام سندكيت، 12 خيلاً، تتنافس على لقب بطولة ند الشبا كلاسيك لمسافة 2000 متر، في الشوط السادس، البالغ إجمالي جوائزه المالية 120 ألف درهم.

وخصص الشوط الأول لمسافة 1200 متر للخيول المبتدئة، بمشاركة 12 خيلاً تتنافس على الجوائز المالية البالغة 82.500 درهم، ويتصدر الترشيحات «ليك كوزواي» لجون والتر موريس.

ويسعى «ديزرت دستنيشن» لسيد حشيش وهناء رفاعي، لحصد لقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، حين يواجه 13 خيلاً على السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 82.500 درهم.

ويأمل ممثل جودلفين «برايت ستار» بإشراف سعيد بن سرور، للفوز بالشوط الرابع لمسافة 2410 أمتار، ولكنه يواجه 11 خيلاً قوية في السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 95 ألف درهم.

وأقوي المرشحين للشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر والبالغ إجمالي جوائزه المالية 82.500 درهم الجواد «المتوكل» لأحمد الشيخ.