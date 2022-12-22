الدار تُبرم شراكة مع «نيجما جالكسي» لتطوير الألعاب الإلكترونية في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «نيجما جالكسي»، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إبرام شراكة متعددة السنوات مع الدار العقارية، الشركة الرائدة في تطوير وإدارة الأصول العقارية في أبوظبي، بهدف تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بدولة الإمارات.

وانطلاقاً من رؤيتها المتمثّلة في تعزيز التواصل والتفاعل بين أفراد المجتمع في أبوظبي، ستتعاون شركة الدار مع «نيجما جالكسي» لبحث فرص تخصيص مساحات ألعاب إلكترونية داخل مشاريعها القادمة، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريبي لشركة «نيجما جالكسي»، والذي سيقدم بدوره مجموعة واسعة ومتنوعة من البرامج وغيرها من فرص التدريب الإرشادي، بهدف صقل مهارات الجيل القادم من اللاعبين والكوادر المتخصصة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وستشمل هذه الفرص كافة مجالات قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بدءاً من دعم اللاعبين الناشئين ووصولاً إلى مشاركة الأفكار والآراء حول إدارة الأعمال والاستثمار في قطاع الألعاب الإلكترونية. فضلاً عن ذلك، ستستضيف «نيجما جالكسي» سلسلةً من ورش العمل المتخصصة في الرياضات الإلكترونية بعد الدوام المدرسي في مدارس أكاديميات الدار بدولة الإمارات.

وبموجب هذه الشراكة، ستتمكّن شركة «نيجما جالكسي» من الوصول إلى محفظة أصول ومشاريع شركة الدار العقارية، بما في ذلك المساحات المخصصة لاستضافة منافسات الألعاب الرياضية الإلكترونية والمنشآت التدريبية للاعبين في ياس مول ومشروع سعديات غروف، بعد اكتماله. وستوفر شركة الدار مجموعة واسعة من خيارات السكن للاعبي «نيجما جالكسي»، كما سيكون شعارها مطبوعاً على كافة الملابس الرياضية المقدمة من شركة «نيجما جالكسي».

وطوّرت شركة «نيجما جالكسي» نشاطاً فريداً داخل لعبتها الشهيرة «ماين كرافت»، والذي يدمج مشروع سعديات غروف بكافة تفاصيله داخل اللعبة، حيث تمكن اللاعبون من تصميم منشآتهم داخل اللعبة باستخدام أدوات ومكوّنات تتماشى تماماً مع الرؤية التصميمية والمواد الحقيقية المستخدمة في المشروع. وسيتنافس اللاعبون على تصميم تجاربهم في فضاء الرياضات الإلكترونية، مثل دورات باركور تدريبية، في نسخة اللعبة «ماين كرافت» التي تشمل تصاميم وأصول الدار.

وفي هذه المناسبة، قال محمد مراد، المؤسس الشريك في شركة «نيجما جالكسي»: «ستعود هذه الشراكة بالمنفعة على كلا الطرفين، فإن الدار تتميز بعلاقتها القوية مع مجتمعاتها في أبوظبي، بينما نواصل البحث عن سبل جديدة لتمكين الأجيال القادمة. ولا شك أن هذه الشراكة ستلعب دوراً كبيراً في تحقيق طموحات المنطقة المتنامي، لما تحمله من إمكانات إبداعية وتعليمية. وسنتعاون مع الدار لتصميم منشآت ومبادرات ذات تأثير إيجابي على الكوادر الشابة، كما سنعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتواصل والتفاعل مع الجمهور. ويُعد تطوير ودمج نشاط داخل اللعبة الشهيرة «ماين كرافت» مثالاً فريداً للدمج بين عالمين مختلفين، ونحن على ثقة تامة بأن الدار هي الشريك المناسب لنا».

وبدوره، قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «تواصل الدار دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة، سواء من خلال مشاريعها السكنية أو أصول التجزئة أو غيرها من المشاريع الترفيهية، هذا بجانب شبكة مدارسها المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات. وتحمل هذه الشراكة أهمية كبيرة، فمن ناحية سنتعاون مع شركة نيجما جالكسي لتشجيع وتطوير مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية في أبوظبي من خلال الفعاليات والمسابقات وبرامج التدريب. كما أنها ستدعم جهودنا المبذولة في تحقيق مكاسب إيجابية وملوسة بين أوساط شباب الإمارات. ونحن نتطلع إلى المساهمة بشكل فاعل وحيوي في تطوير قطاع الرياضات الإلكترونية في المنطقة، والمشاركة في فتح آفاق الفرص الواعدة أمام المواهب واللاعبين المحليين للمنافسة على الساحة الدولية».

وتجدر الإشارة أن هذه الشراكة الجديدة مع الدار تأتي استكمالاً لجهود شركة «نيجما جالكسي» المبذولة في المنطقة، ففي العام 2020، وقعت الشركة اتفاقية مع الاتحاد للطيران، بهدف تزويد اللاعبين بتجربة استثنائية أثناء السفر لضمان راحتهم وسلامتهم أثناء تنقلهم للمشاركة في المسابقات.