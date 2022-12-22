آنا أربزوفا بطلة الإسطبلات الخاصة للقدرة في بوذيب



أبوظبي (الاتحاد)

توجت الفارسة آنا أربوزوفا على صهوة «بوليو اميجو» لإسطبلات الخليج بلقب سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101.34 كلم، ضمن باكورة فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، الذي أقيم اليوم بقرية بوذيب العالمية للقدرة، بمشاركة 215 فارساً وفارسة.

وقطعت بطلة السباق المسافة الكلية خلال 3:49:23 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 26.51 كلم/ساعة، وجاء ثانياً الفارس فيربر فرنسيسكو على صهوة «اتش ال دي فاث»، لإسطبلات العين بزمن وقدره 3:50:49 ساعة، فيما حلت ثالثة عائشة حميد الشامسي، على صهوة «سيرك دو بليسيس» لإسطبلات العزوم، بزمن وقدره 3:50:54 ساعة.

شهد السباق سرعة كبيرة في المرحلة الأولى التي حاول فيها الفرسان الاستفادة من برودة الجو وتحقيق أكبر قدر من التقدم، كما شهد السباق تبدلات على مراكز الصدارة، لكن بطلة السباق استطاعت أن تحافظ على مسافة ثابتة قرب فرسان المقدمة مع زيادة طفيفة وتدريجية في السرعة، هذا الأسلوب مكنها من توفير أكبر قدر من الطاقة للجواد الذي انطلق بقوة في المرحلة الأخيرة لتحقق الفارسة آنا أول فوز لها في الإمارات.

وخصصت جوائز مالية للفائزين، حيث نالت صاحبة المركز الأول 250 ألف درهم، والثاني 170 ألف درهم، والثالث 120 ألف درهم، والرابع 70 ألف درهم، والخامس 50 ألف درهم، ومن السادس وحتى المركز 30 ينال كل واحد 20 ألف درهم.

شهد السباق وتوج الفائزين أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وعبد الله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد.

وينطلق في الساعة السادسة والنصف صباح الغد سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة المخصص للسيدات، لمسافة 101 كلم، بمشاركة نخبة من الفارسات من مختلف أندية الفروسية بالدولة.

ويقام سباق السيدات على مدى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 30.30 كلم باللون البرتقالي، تعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها 30.80 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة.

وتنطلق المرحلة الثالثة باللون الأبيض ومسافتها 20.17 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، بعدها تنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأخضر ومسافتها 20.07 كلم.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط والضوابط، وتقرر أن الحد الأدنى لعمر الجواد 6 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن 50 كلجم مع السرج.

وتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها المواصفات المحددة وفق شروط السباق، ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط التي يجب الالتزام بها.

وتختتم الفعاليات الأحد بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للشباب والناشئين لمسافة 105 كلم «نجمة واحدة».، ويصاحب الفعاليات التي ينظمها، ويشرف عليها اتحاد الفروسية والسباق، سباق دولي تأهيلي لمسافة 122 كلم «نجمتان».