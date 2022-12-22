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استحداث بطولة للجمهور في كأس آل مكتوم للتجديف

استحداث بطولة للجمهور في كأس آل مكتوم للتجديف
22 ديسمبر 2022 17:00


دبي (الاتحاد)
تنتظر جمهور ومحبي رياضة التجديف التراثي غداً، ضمن مهرجان وكرنفال النسخة رقم 26 لكأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، مفاجآت عدة بالتزامن مع الحدث الكبير الذي يقام في قناة دبي المائية بالقرب من محمية دبي للحياة الفطرية وبمحاذاة ممشى الجداف.
وينظم النادي على هامش السباق بطولة مستحدثة في التجديف الافتراضي على المعدات الحديثة، بالتعاون مع مؤسسة (باور فيت) للأنشطة الرياضية، بإشراف مؤسسها أحمد بن ظبوي الفلاسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، رئيس لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد، حيث تشمل المنافسات 3 فئات، رجال (مفتوح) وسيدات (مفتوح) وفئة المواطنين، حيث يتنافس المشاركون على مجموع جوائز تزيد على 30 ألف درهم.
كما سيستقبل موقع الحدث في منطقة الجداف مقابل المدرسة السويسرية فعاليات متنوعة للمشاركين والجمهور الحاضر للحدث - السبت - من بينها القرية التراثية في ساحة ممشى الجداف، حيث ستتاح للجمهور التعرف على العادات وبعض الحرف القديمة، بمشاركة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وورشة الجالبوت لصناعة القوارب، إضافة إلى تذوق الأكلات الشعبية.
وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون والشراكة مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، كافة التجهيزات لإنجاح الحدث الذي سيتحول إلى كرنفال بهيج وكبير، حسبما أكد محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.
وحرص محمد عبدالله حارب الفلاحي على توجيه الشكر الجزيل إلى رعاة الحدث وشركاء النجاح، مشيداً بتعاون العديد من الجهات في مقدمتها مؤسسة دبي للإعلام والتي ستقوم عبر قنوات دبي الرياضية بنقل حي ومباشر للحدث وفعالياته المتعددة. 

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