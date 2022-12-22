«الفرسان» و«النواخذة» في واجهة «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

حافظت أندية شباب الأهلي ودبا والشارقة على أفضليتها في المراكز الثلاثة الأولى لدوري المحترفين تحت 21 عاماً، بفوز «الفرسان» على ضيفه الوصل 4-2، ودبا أمام النصر بنتيجة عريضة 6-2، وتغلب الشارقة على اتحاد كلباء 3-1، ضمن الجولة 11 والتي شهدت فوز الجزيرة على البطائح 2-1، وخسارة الوحدة أمام مضيفه خورفكان 1-2، والعين أمام بني ياس 5-1، وعجمان على حساب الظفرة 3-0.

وضرب شباب الأهلي بقوة في مواجهة «الديربي» أمام الوصل 4-2، ليعوض خسارته المفاجئة والأولى في الدوري ضمن الجولة العاشرة أمام النصر 0-1، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 26 نقطة متمسكاً بصدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن منافسه دبا «الوصيف»، والذي حقق بدوره انتصاراً كبيراً أمام ضيفه النصر 6-2، وهو الفوز الأكبر للنواخذة في الدوري في الموسم الحالي.

وبقي الشارقة في المركز الثالث للترتيب العام، بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة بالفوز على ضيفه اتحاد كلباء 3-1، وسجل أهداف «الملك» مصعب إبراهيم في الدقيقة 9، خليفة عبدالرحمن 31، واياو ماووتو 88، فيما أحرز هدف «النمور» أبريما جاتا في الدقيقة 62.

وارتقى الجزيرة إلى المركز الرابع مستفيداً من خسارة الوحدة أمام مضيفه خورفكان 1-2، ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 18 نقطة، بعدما حول تأخره أمام ضيفه البطائح بهدف كويكو يستيني في الدقيقة 55، إلى فوز 2-1 بفضل هدفي سالم الحمادي 57، وكارلوس زاباتا 83.

وتساوى العين في رصيد النقاط مع الجزيرة ولكل 18 نقطة، بفوزه العريض على مضيفه بني ياس 5-1، وهو الفوز الوحيد «خارج القواعد» في الجولة 11، التي شهدت 6 انتصارات لأصحاب الأرض، فيما غابت نتيجة التعادل في المباريات السبع.

وتتواصل إثارة دوري تحت 21، يومي الأحد والاثنين المقبلين بإقامة مباريات الجولة 12، حيث تبدو الفرصة سانحة أمام شباب الأهلي لحسم لقب «بطل الشتاء» في مواجهة مضيفه بني ياس، وتنطلق الجولة الأحد بمباريات الظفرة والجزيرة، البطائح والنصر، والوصل والعين، وتستكمل الاثنين بأربع مباريات تجمع إلى جانب مواجهة «السماوي» و«الفرسان»، عجمان والوحدة، الشارقة ودبا، اتحاد كلباء وخورفكان.

نتائج الجولة 11

عجمان - الظفرة 3- 0

شباب الأهلي - الوصل 4- 2

الجزيرة - البطائح 2- 1

دبا - النصر 6- 2

بني ياس - العين 1- 5

خورفكان - الوحدة 2- 1

الشارقة - اتحاد كلباء، 3-1

فرق الصدارة

1- شباب الأهلي 26 نقطة

2- دبا 22 نقطة

3- الشارقة 21 نقطة

4- الجزيرة 18 نقطة