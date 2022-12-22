«النقطة 20» تحفز «البرتقالي» قبل مواجهة «العنابي»

رضا سليم (دبي)

رفعت النقاط الثلاث، التي حصدها فريق عجمان من الظفرة في الجولة الحادية عشر للدوري معدل الطاقة الإيجابية لدى اللاعبين، وبات الجميع متحفزاً لمواصلة الانتصارات مع عودة الدوري بعد الوصول إلى النقطة 20، التي وضعته في المركز الخامس في جدول الترتيب، ولا يبتعد عن المربع سوى بنقطة واحدة، حيث يسبقه الوصل في الترتيب برصيد 21 نقطة، كما أن الفارق بينه وبين الوحدة الوصيف 3 نقاط فقط، وهو ما يجعل المواجهة بينهما في الجولة الثانية عشر للمسابقة «الأحد» تحتمل كل التوقعات.

ويتعامل الصربي جوران مدرب الفريق مع أمام أصحاب السعادة في المباراة المقبلة خارج ملعبه بشكل مختلف في ظل رغبة اللاعبين في مواصلة العروض القوية والنتائج المتميزة وهو ما لم يحققه الفريق في المواسم الأخيرة، بجانب أن المباراة تأتي قبل التوقف الطويل بسبب مشاركة المنتخب في خليجي 25 بجانب أن المباراة الأخيرة لـ «البرتقالي» في الدور الأول أمام المتصدر شباب الأهلي.

وأكد محمد حسين كزوة مدير الفريق أن مباراة الوحدة ستكون صعبة للغاية لأن أصحاب السعادة دائماً يقدمون مستويات جيدة في المباريات، وقال: دائماً نحترم المنافسين ونلعب من أجل هدف واحد وهو النتائج الإيجابية، سواء داخل ملعبنا أو خارجه، بجانب أن الفوز على الظفرة في الجولة الماضية بعد عودة الدوري له رد فعل إيجابي على اللاعبين ونتمنى أن نواصل مسيرة النتائج المميزة ونرد الدين للجمهور الذي يتنقل معنا بين الملاعب، مشيراً إلى أن الفريق لا توجد به أية غيابات وجميع الصفوف مكتملة وهو ما يمنح المدرب للعب بالطريقة التي تناسب المباراة.