سالم عبدالرحمن يشارك في بطولة العالم للشطرنج

دبي (الاتحاد)

عقد اتحاد الشطرنج اجتماعاً برئاسة تريم مطر تريم رئيس الاتحاد وبحضور عبدالكريم حسن المرزوقي الأمين العام للاتحاد، وسلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني، وسعود الكتبي رئيس لجنة التسويق وناصر بن عامر الأمين العام المساعد، وخلود الزرعوني رئيس اللجنة النسائية والإعلامية، ومشعل آل بركت نائب رئيس الجهاز الفني.

وأشاد مجلس إدارة الاتحاد باختيار الاتحاد الدولي لخمس شخصيات من الكوادر الإدارية الإماراتية في اللجان وأكد المجلس على قدرات أبناء الدولة في تولي هذه المناصب، حيث تم اختيار سلطان علي الطاهر مستشاراً للجنة الفنية، ومهدي عبدالرحيم مستشاراً للجنة التحكيم، وسعود محمد المرزوقي عضو لجنة الأحداث والفعاليات، والدكتور محمد علي الطاهر عضو باللجنة الطبية، وعمر نعمان آل علي عضو في لجنة الرياضيين.

ووافق مجلس الإدارة على مشاركة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني في بطولة العالم للشطرنج الخاطف والسريع في كازاخستان، والتي تنطلق يوم 25 ديسمبر الجاري وتستمر حتى الأول من يناير المقبل، حيث سبق له المشاركة في النسخة الماضية وتأهل للدور الثالث من البطولة.

كما اعتمد مجلس الإدارة اللائحة الفنية للموسم الرياضي 2023، واعتمد خطة النشاط والمسابقات المحلية والمشاركات الخارجية والدورات، وسبق أن أرسل الاتحاد اللائحة الفنية للأندية الأعضاء وبعدها تم عقد اجتماع مع الأندية الأسبوع الماضي لاعتمادها، وتم الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي وردت والتي تصب في مصلحة تطوير اللعبة من خلال المسابقات، واعتمد الاجتماع عدداً من التقارير الواردة الإدارية والفنية والمالية طوال الفترة الماضية.

وأشاد مجلس الإدارة في تنظيم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد تريم مطر تريم أن المرحلة الماضية شهدت نشاطاً كبيراً على مستوى المسابقات المحلية والدولية للشطرنج، حيث نظم الاتحاد بطولة الإمارات الفردية في جميع المراحل السنية، ودوري الرجال والسيدات وحالياً كأس رئيس الدولة وبعدها، وهناك بطولة الدوري العام للمراحل السنية التي ستنطلق خلال الأيام المقبلة بنادي دبي للشطرنج، مشيداً بتعاون جميع الأندية مع الاتحاد والتفاهم الكبير الذي يساعد على تنفيذ الأجندة المحلية والمسابقات وأيضاً المشاركات الخارجية، حيث شاركنا في الأولمبياد العالمي للشطرنج في الهند، ثم اعتمدنا مشاركة سالم عبدالرحمن في بطولة العالم للشطرنج الخاطف والسريع، كما منحنا الأندية فرصة المشاركة في بطولة العالم للهواة وأيضاً بطولة آسيا للهواة، وبطولة الأندية العربية وبطولة العرب الفردية وأيضاً إتاحة الفرصة للأندية لإقامة معسكرات خارجية.

وأضاف أن عام 2023 سيشهد العديد من المشاركات الخارجية ونحرص دائماً على المشاركات فيها من أجل صقل مهارة اللاعبين واللاعبات، وخلال المشاركات الماضية ظهر عدد من الوجوه الشابة على الرقعة الشطرنجية يتوقع لها مستقبل كبير، وتحقيق إنجازات على المستوى القاري والعالمي.

وتطرق رئيس الاتحاد إلى لجنة نشر اللعبة في المدارس والمجهود الكبير الذي قامت به خلال الفترة الماضية، والتي بدأت مع مدارس الشارقة بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومجلس الشارقة للتعليم، مشيراً إلى أنه جاري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم من خلال اتحاد الرياضة المدرسية لتنظيم بطولة الإمارات للمدارس.