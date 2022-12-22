منتخب الكاراتيه يعود بـ 4 ميداليات ملونة

دبي (الاتحاد)

عادت إلى أرض الوطن بعثة منتخب الكاراتيه بعد المشاركة في بطولة آسيا للناشئين والناشئات والشباب والآنسات وتحت 21 سنة، والرجال والسيدات، التي أقيمت في مدينة طشقند بأوزبكستان في الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري، بمشاركة 781 لاعباً ولاعبة يمثلون 28 دولة آسيوية منها 7 دول عربية هي الإمارات، السعودية، الأردن، الكويت، العراق، فلسطين، قطر، وكان في استقبال البعثة بالورود بمطار دبي الدولي المهندس مروان سنكل نائب رئيس الاتحاد والمهندس حميد شامس الأمين العام للاتحاد، وعدد من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات.

وكانت بعثة منتخبنا قد حققت 4 ميداليات، واحدة ذهبية من نصيب فاطمة خصيف، إضافة إلى فضية يوسف فريدوني، وبرونزيتي حوراء العجمي وخديجة الجسمي، وضمت البعثة اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه رئيساً، وراشد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والحكام الدوليين جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية والحكم أمينة داشتي، والمدربين وحيد حسيني وناصر حسيني وتورجاي يورسلات، واللاعبين خليفة العبار، يوسف فريدوني، عبد الغني محمد، عبد الله العامري، علي آل علي، راشد خليل، حوراء العجمي، فاطمة خصيف، سارة العامري، خديجة الجسمي، شيخة اليافعي.

والجدير بالذكر أن اللاعبة سارة العامري صاحبة الميدالية الذهبية في بطولة آسيا العام الماضي 2021 لم تشارك برغم سفرها مع البعثة، نظراً لمرضها وارتفاع درجة حرارتها، مما أدى لعدم مشاركتها في البطولة وعدم تحقيق ميدالية كانت في المتناول.

وأشاد اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي بالنتيجة القارية، معرباً عن قناعته بأن مثل هذه النتائج، كفيلة بأن تقود اللعبة إلى نتائج إيجابية أخرى في مختلف الأصعدة الرياضية ووجه اللاعبين للاستمرار في بذل الجهد الكبير، ومزيد من العطاء لكي تستمر اللعبة على منصات التتويج في كل البطولات التي تشارك فيها.