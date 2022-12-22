مبادلة تحتفي بمنتخب أصحاب الهمم



أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت شركة مبادلة حفل استقبال لمنتخب البولينج لذوي الإعاقة السمعية الذي أحرز نتائج متميّزة خلال مشاركته في أولمبياد الصم بماليزيا أكتوبر الماضي.

وكان منتخبنا الوطني قد حقق المركز السادس بين اثني وعشرين منتخباً، كما حقق برونزيّة المجموع العام، بينما كان الإنجاز الأبرز هو ذهبيّة الفردي التي أحرزها لاعبنا أيمن المقبالي والذي حظي بتكريم خاص أثناء حفل استقبال شركة مبادلة.

وبهذه المناسبة، قال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «فخورون باستقبال وتكريم أبطال منتخب البولينج من ذوي الإعاقة السمعية؛ الذي حقق إنجازاً غير مسبوق في أولمبياد البولينج للصم بماليزيا في أكتوبر الماضي. ويأتي هذا التكريم في إطار فخرنا واعتزازنا بلاعبينا وكوادرنا الرياضية الوطنية وحرصنا على دعم وتمكين أصحاب الهمم، وكذلك تمتين علاقة الشراكة المميزة التي تربط مبادلة باللجنة البارالمبية، كما ينسجم هذا من توجهاتنا الرامية لإحداث تأثير إيجابي ومستدام على المجتمع الرياضي المحلي والعالمي، وتعزيز وتشجيع نمط حياة صحي ومتوازن».

وأعرب محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به شركة مبادلة في دعم رياضة أصحاب الهمم في مختلف الألعاب. كما أكّد أنّ نتاج الشراكة فيما بين اللجنة البارالمبية وشركة «مبادلة» هو ما حققه المنتخب الوطني للبولينج من ذوي الإعاقة السمعيّة والذي يترجم أهميّة الدور الاجتماعي للشركات الوطنيّة في تدعيم المواهب والقدرات الخاصة التي يمتلكها أبناءنا من أصحاب الهمم.