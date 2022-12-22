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ميسي يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع سان جرمان لتمديد عقده

ميسي يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع سان جرمان لتمديد عقده
22 ديسمبر 2022 11:35


باريس (أ ف ب) 

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توصل بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريقه باريس سان جرمان إلى اتفاق مبدئي تمهيداً لتمديد العقد الذي يربط بينهما وينتهي الصيف المقبل، حسب ما أفات وسائل إعلامية عديدة.
وحسب معلومات تداولتها صحيفة «لو باريزيان» وأكدتها شبكة «آر إم سي سبورت»، فإن المهاجم البالغ 35 عاماً والذي اختير افضل لاعب في مونديال قطر بعدما قاد بلاده إلى النجمة الثالثة العالمية بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح الأحد، وافق مطلع ديسمبر على ارتداء القميص الباريسي لموسم آخر على الأقل.
ورغم الاتفاق المبدئي، إلاّ أن الامور لم تحسم بعد اذ يجب تحديد مدة العقد وقيمة الصفقة الجديدة بمجرد عودة «البرغوث» الصغير من الإجازة، خلال لقاء يجمعه مع رئيس النادي الباريسي القطري ناصر الخليفي ومستشاره الكروي البرتغالي لويس كامبوس، حسب ما أفادت «لو باريزيان».
من ناحيتها، أكدت صحيفة «آس» الإسبانية انه لم يتم بعد التوقيع على العقد وكافة البنود.
انضم ميسي إلى الفريق الباريسي في عام 2021 لمدة موسمين، إضافة إلى عام اختياري، بعد أن أمضى كامل مسيرته مع برشلونة الإسباني.
خاض مباراته الاحترافية الأولى مع النادي الكاتالوني في عام 2004، وتوج مسيرته بالفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، كما فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات (2006، 2009، 2011 و2015)، والدوري الاسباني 10 مواسم. دوّن اسمه كأفضل هداف في تاريخ النادي، وأفضل هداف في تاريخ «لا ليجا»، وكصاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف في سنة تقويمية (91 هدفاً في 2012)...
وتوج ميسي مسيرته الأحد في قطر بأغلى الألقاب الذي كان ما زال ينقص سجله بفوزه بكأس العالم بعد نهائي مجنون، حيث سجل الأرجنتيني هدفين من ثلاثية فريقه في حين سجل زميله في سان جرمان كيليان مبابي ثلاثية منتخب «الديوك» متصدراً قائمة هدافي البطولة برصيد 8 أهداف. 

ليونيل ميسي
سان جيرمان
منتخب الأرجنتين
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