المصري أبوالعلا ينضم إلى نجوم «إتش إس بي سي للجولف»

أبوظبي (الاتحاد)

انضم المصري عيسى أبوالعلا إلى قائمة المشاركين في بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي للجولف 2022»، بعد فوزه بكأس بطولة أبوظبي للهواة التي أقيمت الأسبوع الماضي، حيث سجل أبوالعلا 9 ضربات تحت المعدل في نادي شاطئ السعديات للجولف، وتنطلق الجولات المرتقبة ضمن سلسلة رولكس من 19 حتى 22 يناير في جزيرة ياس.

ويستعد أبوالعلا، للمشاركة في بطولة أبوظبي اتش إس بي سي للجولف، على أرض ملعب ياس لينكس، التي تجمع حامل اللقب توماس بيترز والأبطال السابقين تومي فليتوود وتايرل هاتون وشين لوري.

ويتيح مجلس أبوظبي الرياضي لحامل لقب بطولة الهواة فرصة المشاركة في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف للعام الثالث على التوالي، انطلاقاً من التزامه الراسخ لتنمية رياضة الجولف في المنطقة، ويمكن للجمهور حضور الجولات مجاناً في جزيرة ياس.

وقال محمد أحمد الرميثي رئيس قسم الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي: «نبارك لعيسى أبوالعلا فوزه المُستحق في بطولة أبوظبي للهواة، ونتطلع لاستقباله في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في يناير، ونسعى باستمرار إلى منح نجوم المستقبل الدعم اللازم والفرصة لكتابة التاريخ في رياضة الجولف. ونتمنى لأبوالعلا حظاً موفقاً مع انضمامه إلى نخبة لاعبي الجولف في العالم على أرض ملعب ياس لينكس في أبوظبي».

ومن جانبه، قال عيسى أبوالعلا: «أشعر بسعادة لا توصف لفوزي بلقب بطولة أبوظبي للهواة بعد المنافسة القوية التي شهدتها، وأرى في الدعوة إلى المشاركة في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف فرصةً مذهلةً لاختبار مهاراتي أمام نخبة من أفضل لاعبي الجولف على مستوى العالم، وأتوجه بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي لمنحي هذه الفرصة وما يقدمه من دعم متواصل لرياضة الجولف».

الجدير بالذكر أن عيسى أبوالعلا تغلب على 72 منافساً آخر لتأكيد حضوره في ياس لينكس، ما يعكس زيادة الاهتمام في رياضة الجولف بالمنطقة، وخاصة بعد أن كشف استطلاع أجراه نادي الجولف الملكي القديم عن وصول عدد لاعبي الجولف في العالم إلى 66.6 مليون بارتفاع قياسي يبلغ 5.6 مليون لاعب؛ مع تسجيل آسيا لأحد أكبر معدلات هذه الزيادة بانضمام 2.4 مليون لاعب إلى هذه الرياضة.

وشكّل نجاح الانتقال إلى جزيرة ياس في عام 2022 فصلاً جديداً في تاريخ البطولة، حيث سلط الضوء على العاصمة الإماراتية بوصفها مركزاً رياضياً عالمياً يحتضن أبرز المنافسات الدولية، مثل سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا- 1 وبطولات يو إف سي، التي تستضيفها الجزيرة أيضاً.

وتُعد بطولة العام 2023 الثانية من أربع منافسات تستضيفها منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع استعداد أبوظبي لاستضافة أسبوعين كاملين من منافسات الجولف العالمية في مختلف ملاعبها.

وتوفر جزيرة ياس، المركز الرئيسي للترفيه والتسلية وتجارة التجزئة في العاصمة أبوظبي، مزيجاً فريداً يجمع بين المناظر الخلابة ومقومات الضيافة الفاخرة، إضافةً إلى العديد من مرافق الترفيه والتسلية الحائزة على جوائز مرموقة، مما يضمن لعشاق البطولة الاستمتاع بتجربة استثنائية، سواء عند الحضور الشخصي على أرض الملعب أو خلال متابعة المنافسة من وراء الشاشات في مختلف أنحاء العالم.