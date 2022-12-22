«خصوصي» يحلق بفئة جير قرموشة في مهرجان ليوا الدولي



منطقة الظفرة (الاتحاد)

تدخل فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2023 يومها الثامن مع انطلاق منافسات سباق الخيول العربية يوم غد في الميدان المخصص لهذه السباقات في منطقة تل مرعب، وبتنظيم من نادي ليوا الرياضي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتنطلق الخيول العربية الأصيلة عبر شوطين، تبلغ مسافة الشوط الأول 2100 متر فيما ستكون مسافة الشوط الثاني 1400 متر وتبدأ المنافسة من الساعة الرابعة عصرا لتستمر قرابة الساعة من خلال تحدي الأشواط وتكريم الفائزين في الختام.

وحددت اللجنة أهم الشروط العامة والمشاركة من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص للنادي وللمهرجان وللتسجيل أيضا في مختلف المنافسات، بالإضافة إلى أهم الشروط المطلوبة لمشاركة الخيول في الأشواط التي تم وضعها للمنافسة.

وإلى جانب انطلاق سباق الخيول تستمر مختلف الفعاليات الترفيهية في منطقة تل مرعب مع توافد المخيمين والمشاركين والزوار للمنطقة واستمرار المنافسات الترفيهية في أحد أكبر المهرجانات من نوعه في الشرق الأوسط وفي المنطقة خاصة مع وجود العديد من وسائل الترفيه وأبرزها الحديقة العامة، سوق تل مرعب، منطقة الوكالات التجارية، عروض الألعاب النارية، معرض ليوا للآرفي وممشى المطاعم وأيضا القرية المصاحبة للفعاليات وهي قرية ليوا.

من ناحية اخرى، اختتمت وبنجاح كبير سباقات الصيد بالصقور بفئة جرناس في آخر يوم مخصص لهذه المسابقة وبتفوق كبير شهدته البطولة بالمشاركة التي وصلت إليها على مدار 3 أيام ضمن مهرجان ليوا الدولي بتسجيل 343 طيرا شاركت في المنافسة وعبر كافة الفئات.

وتوج في فئة جير قرموشة - بيور الطير خصوصي لمالكه سيف جمال الفلاسي في المركز الأول بزمن 17,184 ثانية، وحل الطير فاروقيه لفريق ند الشبا ثانيا بزمن 17,330 ثانية وجاء في المركز الثالث الطير ذهب لحميد راشد المنصوري بزمن 17,467، وفي فئة جير شاهين - تبع حقق الطير ذهب لفريق ربدان أفضل زمن ب17,092 ثانية وحل ثانيا الطير عجيب لسيف جمال الفلاسي بزمن 17,369 ثانية وجاء ثالثا الطير مرقب لسيف جمال الفلاسي بزمن 17,532 ثانية.

من جهته أكد عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي أن منافسات الصقور لاقت إقبالا كبيرا وصل إلى 343 طيرا طوال الأيام الثلاثة ضمن مهرجان ليوا الدولي وهو رقم عال يؤكد المحبة والقيمة الكبيرة لهذه الرياضة الشعبية لدى كافة المشاركين والصقارة وقال: تفاعل مميز وإقبال تابعناه في هذه البطولة ومحبة الجميع دليل على نجاح مسابقة الصيد بالصقور.

وتحدث عبد الله القبيسي عن الأرقام العالية حاليا ضمن المهرجان مؤكدا أن نسبة إشغال المخيمات وصلت إلى أرقام كبيرة خاصة مع انتشارها في منطقة مرعب وفي البر بالإضافة إلى تواجد كافة الخدمات المتكاملة في المنطقة سواء من مطاعم ومحلات تجارية وورش وخدمات أخرى.

وقال: وصل عدد المحال والمتاجر والمطاعم إلى 188 وهو رقم كبير يقدم لرواد مرعب والزوار الخدمات اللوجستية جميعها وبدون الحاجة لمغادرة منطقة مرعب لأسابيع متواصلة، ناهيك عن بقية الخدمات الصحية وتوفير الوقود والمتاجر الكبرى الموجودة هنا في مرعب، نجحنا في صناعة مجتمع متكامل وسعداء بالإقبال الكبير على البر في أيام المهرجان.

كما كشف القبيسي عن نجاح كبير للتطبيق الألكتروني للنادي وللمهرجان الذي وفر أدلة التخييم للمشاركين ودليل دخول المنطقة وأيضا خريطة المهرجان والنشرة الخاصة ببطولاته المختلفة بالإضافة إلى دليل السباقات والتسجيل من خلالها ودليل المطاعم والمتاجر الموجودة في منطقة مرعب، وبالتالي إعطاء مساحة كاملة إلتكرونيا تلبي كل رغبات القادمين لمهرجان ليوا الدولي بخطوات بسيطة.

وأكد القبيسي أن الأحداث الرياضية متواصلة وبشكل يومي من خلال المهرجان حتى آخر يومين من البطولة والتي ستشهد انطلاق بطولة تل مرعب للسيارات وهي الحدث الأكبر والمنتظر للجميع والتحي الأقوى ضمن فعاليات المهرجان وختام المنافسات الرياضية.