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فريق إيجلز يتصدر ترتيب دوري التنس العالمي

فريق إيجلز يتصدر ترتيب دوري التنس العالمي
22 ديسمبر 2022 13:00

 
دبي (وام)
تصدر فريق إيجلز ترتيب دوري التنس العالمي، المقام حالياً في كوكا كولا أرينا، بعد انتهاء منافسات اليوم الثالث للحدث العالمي الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.
ورفع فريق إيجلز رصيده إلى 65 نقطة في المركز الأول، فيما يأتي فريق فالكونز في المركز الثاني برصيد 58 نقطة، ثم فريق هاوكس في المركز الثالث برصيد 35 نقطة، متقدماً على فريق كايتس.
ويشارك في الدوري العالمي 16 لاعبا ولاعبة من نخبة اللاعبين الرجال والسيدات في العالم، يمثلون 4 فرق مختلطة هي: فالكونز، وهاوكس، وكايتس، وإيجلز.
وشهدت مباريات امس الأول إقامة 3 مباريات، جمعت بين لاعبي فريقي إيجلز وفالكونز، في الفئات الثلاث، ففي مباراة الزوجي المختلط، فاز فريق إيجلز المكون من الكندية بيانكا أندريسكو والهندي روهان بوبانا في مواجهة ثنائي فريق فالكونز المكون من البلغاري جريجور ديمتروف والبيلاروسية أرينا سابالينكا، وحسم فريق إيجلز اللقاء بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة.
وفي فئة فردي السيدات، نجحت الفرنسية كارولين جارسيا لاعبة فريق إيجلز، من حسم المواجهة أمام الإسبانية بولا بادوسا لاعبه فريق فالكونز لمصلحتها بمجموعتين دون رد 6-4 و6-3.وفي ختام منافسات اليوم، وضمن فئة فردي الرجال، استطاع البلغاري جريجور ديمتروف لاعب فريق فالكونز من حسم أول مواجهة لمصلحة فريقه في هذا اليوم بالفوز على الأسترالي نك كيرجيوس من فريق إيجلز بمجموعتين دون رد 7-5 و6-3.

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