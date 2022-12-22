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ختام ناجح لمعسكر دبي الدولي للمبارزة

ختام ناجح لمعسكر دبي الدولي للمبارزة
22 ديسمبر 2022 12:30

 
دبي (الاتحاد) 

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اختتم اتحاد المبارزة معسكره الدولي الذي أقيم في دبي خلال الفترة من 16 – 21 ديسمبر الجاري، واستضافته صالة أسماء بنت النعمان الرياضية بمنطقة الطوار بدبي، وشارك في المعسكر أكثر من 40 لاعب ولاعبة ولم يقتصر على أبناء الإمارات فقط بل شمل أبطال المنتخب الإيطالي ولاعبون من المملكة العربية السعودية والكويت وروسيا ومصر، وعدد من اللاعبين الأجانب المقيمين بالدولة.
وقد شهدت فعاليات المعسكر مشاركة المدربين الإيطاليين فاليرو اسبرومنتي لسلاح الفلوريه وساندرو كومو مدرب سلاح الايبيه وجوفاني سيروفتكي مدرب سلاح واللاعبين الايطاليين الخمسة مع اللاعبين الاخرين من دول العالم والمدير الفني اسامة عادل وجورجى لمينوف مدرب سلاح الايبيه ومناد غازي مدرب سلاح السابر.
وفي ختام المعسكر الناجح قام موسي البلوشي الأمين العام للاتحاد وعلي جابر المرزوقي المدير التنفيذي بتكريم الفريق الإيطالي واللاعبين الذين شاركوا في المعسكر.

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