الفجيرة تستضيف البطولة العربية للمنتخبات والأندية للجودو



أبوظبي (الاتحاد)

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد حمد العطية اجتماعه الدوري على هامش البطولة العربية للأندية التي تقام حاليا بمدينة مراكش، وحضر الاجتماع محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد لاتحاد الجودو عضو الاتحاد العربي للجودو.

وقرر الاجتماع اعتماد روزمانة بطولات ونشاطات الاتحاد العربي للجودو لعام 2023، والتي تضمنت إقامة البطولة العربية للمنتخبات الـ 21 للرجال والـ 14 للسيدات في الدوحة القطرية، وتقام البطولة العربية للأندية والبراعم والأشبال والناشئين والناشئات والرواد من الجنسين في العاصمة المصرية القاهرة يونيو المقبل ويسبق البطولة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للجودو، وتحتضن عمان الأردنية البطولة العربية للأندية والفئات العمرية المختلفة للجنسين في سبتمبر 2023، وتحتضن تونس البطولة العربية لمنتخبات الناشئين والشباب والكبار وذلك في النصف الثاني من أكتوبر.

وقرر الاجتماع إقامة البطولة العربية للمنتخبات للناشئين والناشئات والشباب والشابات والبطولة العربية للأندية للفئات العمرية المختلفة بإمارة الفجيرة خلال الفترة من 16 وحتى 20 نوفمبر المقبل، وتقام البطولة العربية لأندية الرواد والرجال والسيدات والشباب والشابات في النصف الأول من ديسمبر بالرباط المغربية ويسبق البطولة انعقاد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للجودو.