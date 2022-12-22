الحوسني والسدراني في صدارة كأس رئيس الدولة للشطرنج



أبوظبي (الاتحاد)



تقدم عمران الحوسني (أبوظبي) وعمار السدراني (الفجيرة)، إلى صدارة (الرجال)، فيما انفردت وافية درويش المعمري على المركز الأول لـ(السيدات)، في كأس رئيس الدولة للشطرنج الـ29، التي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بمركز الأعمال (أدنوك) بأبوظبي، ويشارك فيها 17 نادياً يمثلها 105 من نخبة لاعبي الإمارات، ويقام حفل ختامها في السابعة مساء غداً الجمعة.

وتمكن لاعبا المنتخب الوطني عمران الحوسني وعمار السدراني (حامل اللقب)، من التربع على قمة الترتيب، بعد ان بلغ كل منهما 5 نقاط ونصف بنهاية الجولة السابعة، بفوز الأول على سالم أحمد سالم (دبي)، والثاني على محمد سعيد يليلي الذي تراجع إلى المركز الثاني، بينما أحتل أحمد فريد (دبي) المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بعد فوزه على زميله في النادي علي عبد العزيز، وتبرز مواجهة المتصدران الحوسني والسدراني في الجولة الثامنة، حيث يقترب الفائز منهما كثيراً من لقب البطولة.

ونجحت وافية درويش المعمري (العين)، في البقاء علي قمة بطولة السيدات وحيدة، بفوزها على حنان خليل (الشارقة) لتصل إلى النقطة السادسة، وتتقدم بفارق نصف نقطة على روضة السركال (أبوظبي) التي تحتل الوصافة،، وتتقاسم المركز الثالث برصيد 4 نقاط ونصف كل من عائشة سيف آل علي وحنان خليل ومريم عيسى وموزة المعمري.

ومن أبرز لقاءات الجولة الثامنة، مواجهات وافية درويش وعائشة سيف، روضة السركال وأحلام راشد، لطيفة الدرمكي وحنان خليل، موزة المعمري ومريم عيسى.

وفي بطولة الناشئين أزاح محمد يوسف آل علي (الفجيرة)، سالم البلوشي (اتحاد كلباء) من الصدارة، بعد أن حصد النقطة السادسة، بينما يتأخر عنه البلوشي بنصف نقطة، برفقة كل من

راشد ابوبكر (أبوظبي)، سعود جابر (الشارقة)، ويلتقي في الجولة الثامنة راشد ابوبكر ومحمد يوسف، عبد الله الرميثي وسعود جابر، سالم البلوشي حمد الحسني.

وفي منافسات الفتيات تعادلت لاعبات الطاولات الأربعة الأولى لتبقى المنافسة على اللقب بين ثلاثة لاعبات برصيد خمس نقاط ونصف لكل منهن، وهن عنود عيسى وحنين أمين (فتيات الشارقة) وموزة الشامسي (العين)، ليتأجل حسم البطولة إلى الجولتين الثامنة والتاسعة، وتلتقي عنود عيسى مع هلا أمين، نورة الخوري مع موزة الشامسي، شيخة عبد الله مع حنين أمين.