4 فرق تدشن بطولة «العام الجديد» للبولو



غنتوت (الاتحاد)

تنطلق يوم غد بطولة العام الجديد للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملعبه، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل بمشاركة 4 فرق هي ليوا والجميرا والمرموم وصير بني ياس بمعدل هانديكاب أقل من 4 جول.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يلعب أول فريقين في الترتيب على المركزين الأول والثاني، بينما تقام مباراة بين الثالث والرابع في الدور الأول لتحديد صاحب المركز الثالث.

وتهدف البطولة لإتاحة الفرصة للاعبين الصاعدين المزيد من الاحتكاك، بجانب خبرات مختلفة من اللاعبين المواطنين البارزين والمحترفين الأجانب المقيمين مما يسهم في رفع مستواهم مما ينعكس على المنتخبات الوطنية والفرق المحلية للبولو.

وتنطلق المباريات بمواجهة تجمع بين فريقي ليوا والمرموم ويقود فريق ليوا الكسندرا فيلزر وعلي المري وسيمون رولر ومارتن ميجيل فيما يقود فريق المرموم الشيخة علياء آل مكتوم، وفهد القبيسي، ومحمد خالد، وبابلو.

وتجمع المباراة الثانية بين فريقي الجميرا وصير بني ياس ويقود فريق الجميرا فارس اليبهوني ومعه ياسين شنشال، ويوسف بن دسمال واليجيدرو جولاند، أما فريق صير بني ياس فتضم تشكيلته مريم الحساني، مصعب الونداوي، ناصر الشامسي، واوسكار كولومبريس.