الجمعة 23 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

4 فرق تدشن بطولة «العام الجديد» للبولو

4 فرق تدشن بطولة «العام الجديد» للبولو
22 ديسمبر 2022 10:44

 
غنتوت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الحبتور وبن دري إلى نهائي كأس تشرشل للبولو
أبوظبي وغنتوت.. ختام مميز لـ «دولية الإمارات للبولو»

تنطلق يوم غد بطولة العام الجديد للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملعبه، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل بمشاركة 4 فرق هي ليوا والجميرا والمرموم وصير بني ياس بمعدل هانديكاب أقل من 4 جول.
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يلعب أول فريقين في الترتيب على المركزين الأول والثاني، بينما تقام مباراة بين الثالث والرابع في الدور الأول لتحديد صاحب المركز الثالث.
وتهدف البطولة لإتاحة الفرصة للاعبين الصاعدين المزيد من الاحتكاك، بجانب خبرات مختلفة من اللاعبين المواطنين البارزين والمحترفين الأجانب المقيمين مما يسهم في رفع مستواهم مما ينعكس على المنتخبات الوطنية والفرق المحلية للبولو.
وتنطلق المباريات بمواجهة تجمع بين فريقي ليوا والمرموم ويقود فريق ليوا الكسندرا فيلزر وعلي المري وسيمون رولر ومارتن ميجيل فيما يقود فريق المرموم الشيخة علياء آل مكتوم، وفهد القبيسي، ومحمد خالد، وبابلو.
وتجمع المباراة الثانية بين فريقي الجميرا وصير بني ياس ويقود فريق الجميرا فارس اليبهوني ومعه ياسين شنشال، ويوسف بن دسمال واليجيدرو جولاند، أما فريق صير بني ياس فتضم تشكيلته مريم الحساني، مصعب الونداوي، ناصر الشامسي، واوسكار كولومبريس.

البولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
فلاح بن زايد
آخر الأخبار
صور من الانفجار
عربي ودولي
السلطات المغربية تسيطر على حريق بمنشأة للغاز.. ولا إصابات
اليوم 09:18
مجلس الشيوخ الأميركي
عربي ودولي
"الشيوخ الأميركي" يقر قانون الميزانية بقيمة 1.7 ترليون دولار
اليوم 08:58
جوجل تطلق تقنية قد تنقذ حياة الملايين!
دنيا
جوجل تطلق تقنية قد تنقذ حياة الملايين!
اليوم 08:50
أسرار تجعلك نشيطاً عند الاستيقاظ
دنيا
أسرار تجعلك نشيطاً عند الاستيقاظ
اليوم 08:41
الأمم المتحدة تخصص 14 مليون دولار مساعدات إنسانية لجنوب السودان
الإمارات
الأمم المتحدة تخصص 14 مليون دولار مساعدات إنسانية لجنوب السودان
اليوم 08:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©