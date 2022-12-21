«الآسيوي» يدرس رفع مكافآت «الأبطال» إلى 100 مليون دولار

معتز الشامي (دبي)

تدرس لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تغيير شكل دوري الأبطال بداية من نسخة 2025، والتركيز على بطولة «النخبة»، التي ستضم أقوى 24 فريقاً في القارة، فيما سيتم تقسيم باقي أندية الدوريات المحترفة على بطولات أخرى مثل «دوري الأبطال A»، بمشاركة 32 فريقاً، والتي ستشهد مشاركة أندية محترفة من الغرب والشرق ثم «دوري الأبطال B»، والتي ستخصص للدوريات الأقل من حيث الالتزام بمعايير الاحتراف. وكشفت مصادر «الاتحاد»، أن المقترح يتعلق بإقامة البطولة بنظام الذهاب والإياب في دور المجموعات بالإضافة لدور الـ16، على أن تتحول لنظام البطولة المجمعة، مرة في الشرق ومرة في الغرب، على أن تضم مباريات الأدوار من ربع النهائي إلى النهائي، كما سيتم خلط الفرق بين الشرق والغرب بداية من هذا الدور في نظام البطولة المجمعة، بحيث يمكن أن تلتقي فرق الغرب والشرق وجهاً لوجه مع ربع نهائي البطولة ثم في باقي المراحل، بما يفيد في زيادة الندية المرتبطة بالبطولة وبما يخدمها لأسباب وأشارت المصادر إلى أن النسخة الجديدة من دوري الأبطال، سوف تشهد زيادة المكافآت المالية لما يصل إلى 100 مليون دولار، بما يعني احتمالية حصول البطل على أكثر من 15 مليون دولار.