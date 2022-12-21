حتا يُعادل أهداف «متصدر الأولى» بقرار «الانضباط»

معتصم عبدالله (دبي)

أطلت الأخطاء الإدارية لمسؤولي الأندية برأسها مجدداً في دوري الدرجة الأولى، في مباراتي الذيد وحتا، والحمرية والفجيرة، ضمن الجولة 13 للدوري، لتعيد للأذهان قرار اللجنة والذي أعقب نهاية الجولة الأولى بخسارة العروبة أمام حتا 0-3 لخطأ مماثل. وباتت الأخطاء الإدارية بشأن إشراك لاعبين لا يحق لهم المشاركة قانوناً، أو مخالفة نظام الاستبدال بشأن مشاركة اللاعبين غير المواطنين، سمة متكررة في «دوري الهواة» قبل الوصول إلى مرحلة ختام الدور الأول بنهاية الجولة 17. وبدا نادي حتا الوصيف الحالي لترتيب المنافسة برصيد 26 نقطة من 12 مباراة بفارق نقطة خلف دبا الحصن المتصدر، أبرز المستفيدين من الأخطاء الإدارية للفرق المنافسة، بعدما حصد «الإعصار» ثلاث نقاط ثمينة في مباراة الجولة الأولى أمام ضيفه العروبة، والتي انتهت في وقتها الأصلي بالفوز الأخير 1-0 في الملعب، قبل أن تقرر الانضباط خسارة العروبة 0-3 بداعي إشراكه لاعباً لا يحق له المشاركة قانوناً. وعاد حتا الفائز على مضيفه الذيد 1-0 في الجولة 13، للاستفادة مجدداً من أخطاء المنافسين بعدما أضاف هدفين إلى رصيده الإجمالي ليصل إلى 30 هدفاً بالتساوي مع دبا الحصن، بعدما قررت لجنة الانضباط اعتبار الذيد خاسراً لمباراته أمام حتا 0-3 لإشراكه لاعباً لا يحق له المشاركة قانوناً. في المقابل، رفع الفجيرة رصيده إلى 12 نقطة بعد قرار الانضباط خسارة الحمرية في مباراته أمام «الذئاب» والتي انتهت بالتعادل 1-1 بنتيجة 0-3، بداعي مخالفة الحمرية نظام الاستبدال بمشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً، وكانت المباراة التي أقيمت على ملعب الحمرية شهدت مشاركة 7 لاعبين من فئة غير المواطنين في الملعب خلال الحصة الثانية.