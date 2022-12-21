جودو الإمارات يحقق المكاسب الإدارية والفنية

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، عيسى موسي بن هويدن عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة الأندية ومراكز المصارعة والجودو بالمنطقتين الشرقية والإمارات الشمالية، على حصوله على شهادة مدقق داخلي في مجال إدارة الصحة والسلامة المهنية الرياضية، كما هنأ اللاعب السابق علي محمد اليماحي عضو مجلس الإدارة وممثل فئة الشباب في مجلس إدارة الاتحاد ومساعد رئيس اللجنة الفنية، على حصوله شهادة بكالوريوس المعلم في تعليم الجودو من أكاديمية دولة المجر، بعد اجتيازه الاختبارات النظرية والعملية المطلوبة وسط كوكبة من المشاركين من الدول الصديقة.

وخص رئيس الاتحاد، حكمنا الدولي هشام آل علي بالتهنئة لحصوله على شارة تحكيم الجودو الدولية واجتيازه للاختبارات الدولية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية في مجال التحكيم، والتي تمثل إضافة جديدة لخبراته في مجال تحكيم الجودو، حيث سبق أن نال شارة التحكيم القارية، خلال مشاركته في الدورة المتقدمة التي أقيمت في مدينة شيانج ماي في تايلاند، وتمثل تلك الدورات مكاسب فنية وإدارية للاتحاد بفضل العمل الجماعي والدعم اللامحدود الذي يجده الاتحاد من مجلس أبوظبي الرياضي.

ويعتبر الحكم الدولي الإماراتي هشام آل علي أصغر حكم جودو إماراتي يتأهل للاختبار القاري والشارة الدولية التي حصل عليها مؤخراً.

من جانبهم، شكر ابن هويدن واليماحي وهشام آل علي، رئيس الاتحاد على رعايته المباشرة واهتمامه المستمر بتطوير قدرات الكادر الوطني في مختلف المجالات الرياضية، وكذلك ناصر التميمي، الأمين العام للاتحاد أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو على جهوده الشخصية التي ساهمت في المشاركة في تلك الدورات الخارجية المتقدمة.