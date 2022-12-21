ظفار يواجه بطل أستونيا في ختام «القدس للجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

تختتم مساء اليوم منافسات بطولة «الأساتذة الكبرى» للجودو، المقامة بمدينة القدس، وذلك في ختام بطولات الجودو لعام 2022، بالصالة الرياضية الكبرى بإشراف الاتحاد الدولي للجودو(IJF)، حيث يخوض لاعبنا ظفار كوسوف مباراته الأولى في الدور التمهيدي مع اللاعب المخضرم ميناسكين جريجوري «أستونيا»، وذلك ضمن تصفيات وزن تحت 100 كجم، ذلك الوزن الذي يشهد مشاركة 30 لاعباً من مختلف دول العالم بحثاً عن نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024. وشهدت بطولة القدس مشاركة 367 لاعباً ولاعبة من 58 دولة في مقدمتهم أبرز المصنفين في العالم، والتي تبلغ جوائزها النقدية 200 ألف يورو، ويقف في صدارة البطولة مع ختام مباريات الجولة الافتتاحية الجماهيرية الأولى منتخب فرنسا للجودو برصيد ميدالية ذهبية وفضيتين وبرونزية، وفي المركز الثاني منتخب كوريا الجنوبية برصيد ذهبية وبرونزية، وثالثاً منتخب كوسوفو برصيد ذهبية وبرونزية. وخسر لاعبنا باشا نور أمام اللاعب الياباني الشاب فوجيوارا سوتارو، ضمن منافسات وزن تحت 81 كجم الذي يشهد مشاركة 29 لاعباً من بينهم اللاعب المغربي أشرف مطيع، الذي خرج من تصفيات الدور التمهيدي بخسارته أمام المجري إيتيلا، فيما جاءت مباراة لاعبنا باشا وخصمه الياباني بالحصيرة الرئيسية في الصالة قوية متكافئة من اللاعبين، وقد جاءت خسارة باشا في آخر 4 ثوانٍ بقرار من حكام الطاولة بعد الإنذار الثالث.