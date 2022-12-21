سباقات الهجن بمهرجان ليوا الدولي تنطلق اليوم

منطقة الظفرة (الاتحاد)

تدخل فعاليات مهرجان ليوا الدولي يومها السابع، بانطلاق سباق الهجن، والذي يقام على المركاض والمسار المخصص له في منطقة تل مرعب، مع توقعات بإقبال ومشاركة كبيرة عبر المنافسة التي ينظمها نادي ليوا الرياضي وبالتعاون مع دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، وتتواصل وبنجاح مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية في منطقة تل مرعب، ضمن المهرجان الذي يستمر في اكتساح الأرقام واستقطاب الجمهور والزوار.

وتبدأ المنافسة اليوم مع سباقات الهجن لفئة الحقايق بـ8 أشواط للأبكار والجعدان، ثم فئة اللقايا، وعدد الأشواط 8 أيضاً للأبكار والجعدان، وستكون مسافة السباق هي 3 كم تنطلق في تمام الواحدة ظهراً، وتركض المطايا في ميدان تل مرعب للهجن، والذي يعتبر معلماً مهماً من معالم منطقة التل.

من ناحية أخرى، واصلت منافسات الصيد بالصقور عروضها المذهلة من خلال مهرجان ليوا الدولي، مع أحداث ومنافسات رياضية يومية شيقة من خلال المهرجان.

واختتمت وبنجاح كبير تحديات ثاني أيام الصقور والمخصصة للمحترفين بمشاركة قوية في الفئات الأربعة للحدث، الذي نظمه نادي ليوا الرياضي مساء أول أمس.

وفي فئة جير شاهين فرخ، انتزع الطير أربي جي لمالكه بطي أحمد بن الشيخ مجرن التوقيت الأفضل بزمن 17.854 ثانية، وحل ثانياً الطير 12 لسالم خلفان القبيسي بزمن 17.606 ثانية، وجاء في المركز الثالث الطير جي ون لسالم القبيسي بزمن 17.735، وجاء في المركز الرابع الطير سيلفر لبطي أحمد بن مجرن بزمن 17.914 ثانية، وخامساً الطير سيف جمال الفلاسي بزمن 18.074 ثانية.

وفي فئة جير بيور فرخ سجل الطير الموس لبطي بن مجرن أفضل توقيت بزمن 18.402 ثانية، وحل في المركز الثاني الطير ون لفريق ربدان بزمن 18.668 ثانية، وثالثاً الطير يلايس لسيف جمال الفلاسي بزمن 18.893 ثانية، وتفوق في المركز الرابع الطير ثيرتي سكس لسالم القبيسي بزمن 18.945 ثانية، وجاء في المركز الخامس الطير زيرو ون بزمن 19.050 ثانية.

واستمر تفوق المحترفين عبر بقية الفئات، حيث جاءت المنافسة في فئة جير تبع فرخ لتهدي المركز الأول للطير مرشح لسيف جمال الفلاسي بزمن 18.211 ثانية، وحل ثانياً الطير ميراج لبطي أحمد مجرن بزمن 18.214 ثانية، وجاء في المركز الثالث الطير تي ون لسالم خلفان القبيسي بزمن 18.572، وجاء في المركز الرابع الطير تي سكستي ناين لخالد الفلاسي بزمن 18.624 ثانية، وحل خامساً الطير تي ون لمحمد سعيد الصريدي بزمن 18.668 ثانية.