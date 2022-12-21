الحوسني.. 90 دقيقة بعد 261 يوماً مع «الملك»

علي معالي (الشارقة)

من جديد، عاد عادل الحوسني لحراسة مرمى الشارقة بدوري أدنوك للمحترفين، بعد غياب طويل بسبب الإصابة، حيث شارك الحوسني في أول 90 دقيقة هذا الموسم في مباراة اتحاد كلباء، التي انتهت لمصلحة «الملك» برباعية نظيفة. وكان الحارس قد غاب عن مكانه لمدة 261 يوماً، حيث كانت آخر مشاركة له في الموسم الماضي ضد نادي النصر في الجولة الـ 20، ومن بعدها جلس الحوسني طريح الفراش بسبب الإصابة، حيث أجرى عملية جراحية، ولم يتم الدفع به إلا عندما أصبح جاهزاً وسليم تماماً. وخلال هذه الفترة، أثبت درويش محمد قدراته العالية في الذود عن مرمى «الملك»، وقاد الفريق إلى التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكان مصدر الثقة والأمان في الكثير من المباريات الخاصة بالفريق، في وقت كانت فيه المخاوف كبيرة بأن يترك الحوسني فراغاً كبيراً في مكانه، لكن درويش نال ثقة الجماهير والجهاز الفني بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه خلال فترة غياب عادل الحوسني.

وبطبيعة الحال سيكون السباق مثيراً بين حراس «الملك» في الفترة المقبلة، خاصة أن هناك حارساً ثالثاً مع عادل ودرويش يمتلك القدرات العالية أيضاً، وهو مايد مصبح الذي شارك في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وأثبت هو الآخر كفاءة عالية، وينتظر الفرصة لكي يؤكد جدارته بالمحترفين.