«الإمبراطور» يصدر «بيان منتصف الليل»

دبي (الاتحاد)

أصدر نادي الوصل بياناً صحفياً يدين فيه قرارات التحكيم بعد الخسارة أمام شباب الأهلي في الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين، وجاء توقيت إصداره بعد منتصف الليل وتحديداً الساعة 12:49، وذلك لما وصفه من تغاضٍ غير مقبول من طاقم الحكام عن حالات استوجبت العودة إلى تقنية الفيديو، من بين مطالب أخرى.

وبعيداً عن هذا البيان، فإن الوصل ومدربه خوان بيتزي، يدرك جيداً أنه يواجه معضلة فنية منذ توقف منافسات الدوري مؤخراً، فقد تخلل ذلك الخسارة القاسية برباعية نظيفة على ملعبه زعبيل في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مما كلفه الخروج من المسابقة، ثم الخسارة مجدداً على ملعبه وهذه المرة في الدوري أمام «الفرسان»، مما يضع الفريق أمام مسؤولية كبيرة للتعويض أمام العين في الجولة المقبلة في حال أراد البقاء في دائرة المنافسة على اللقب.