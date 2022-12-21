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الرياضي

«أناتولي الراقي» يستعيد «ذاكرة التهديف»

«أناتولي الراقي» يستعيد «ذاكرة التهديف»
22 ديسمبر 2022 01:08

علي معالي (دبي)

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بدأ أناتولي أبانج «ماكينة الأهداف» الكاميرونية، مهاجم فريق البطائح لكرة القدم في الانطلاق نحو هوايته المفضلة في هز شباك المنافسين، حيث نجح في أن يسجل هدفين في آخر مباراة له مع الراقي ضد الجزيرة ليستعيد ذاكرته التهديفية، في المباراة التي انتهت لمصلحة «فخر أبوظبي» بنتيجة 4- 2، ليرفع اللاعب رصيده إلى 3 أهداف حتى الآن، حيث سبق له أن سجل في مرمى الوصل.
والمتابع لمسيرة هذا اللاعب يتأكد أنه تأخر كثيراً في الظهور حتى الآن بعد صعود فريقه لأول مرة إلى التواجد بدوري أدنوك للمحترفين، حيث نجح هذا اللاعب في الموسم الماضي في أن يضع بصمته سريعاً وبمنتهى القوة عندما سجل مع «الراقي» 14 هدفاً، رغم أنه انتقل إلى صفوف البطائح في الانتقالات الشتوية.
والجميل في مسيرة أناتولي (26 عاماً) مع البطائح مثلاً، على سبيل المثال في الموسم الماضي، أنه في أول 13 مباراة سجل 12 هدفاً، مما جعل الجميع يُطلق عليه لقب «ماكينة الأهداف الكاميرونية»، حيث كانت تلك الأهداف مهمة ومؤثرة للغاية في صعود الراقي للمرة الأولى إلى المحترفين.
وعودة أناتولي للتألق من جديد ليست بالأمر المستغرب، حيث سبق له تمثيل الكاميرون في 7 مباريات دولية عام 2016.

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