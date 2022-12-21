العامري.. عودة موفقة بـ«نقطة ثمينة»

فيصل النقبي (خورفكان)

منح المدافع يوسف العامري فريقه نقطة ثمينة للغاية أمام الوحدة بالثواني الأخيرة من اللقاء، بعد أن نجح في تسجيل هدف التعادل الثاني، ليفقد «أصحاب السعادة» الصدارة بعد ضياع نقطتين.

اللاعب العائد من الإصابة، والذي شارك للمرة الأولى هذا الموسم، استطاع أن يسجل ما عجز عنه مهاجمو «النسور» في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وسجل العامري في ظهوره الأول هذا الموسم هدفه الثالث في دوري أدنوك للمحترفين، حيث سجل هدفاً خلال الموسم الماضي مع خورفكان وسجل هدفاً مع الجزيرة قبل انتقاله إلى خورفكان.

وجاءت عودة العامري موفقة بعد فترة ابتعاد بفعل الإصابة، بإهدائه نقطة ثمينة لجماهير فريقه.