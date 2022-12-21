بالعربي.. «الجوكر» بنسبة 35%

رضا سليم (دبي)

يواصل التونسي فراس بالعربي، لاعب فريق عجمان مسلسل التألق مع «البركان» هذا الموسم، بعدما قاد الفريق للفوز على الظفرة في الجولة الحادية عشرة بالهدف الذي سجله من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في 990 دقيقة خلال 11 مباراة من بداية موسم الدوري حتى الآن، وتعادل أهدافه نسبة 35% من أهداف الفريق والبالغة 14 هدفاً حتى الآن. وتصدر بالعربي قائمة الهدافين بفريقه، متفوقاً على بريستيج مبونجو برصيد 4 أهداف ووليد أزارو 3 أهداف، وتقدم للمركز السابع في ترتيب الهدافين هذا الموسم، متساوياً مع جيلبيرتو أوليفيرا لاعب الوصل، ويبتعد بفارق هدف عن المركز الخامس الذي يتساوى فيه سفيان رحيمي لاعب العين وفرانسيسكو ألكاسير لاعب الشارقة. وجاءت معظم أهداف بالعربي لتحمل العلامة الكاملة لفريقه، حيث سجل هدف الفوز على بني ياس في الجولة الخامسة والتي انتهت 2-0، وخطف الفوز من البطائح بالهدف الذي سجله وانتهت المباراة بفوز البرتقالي 2-1، ثم هدف الفوز على اتحاد كلباء في الجولة العاشرة، وهو سيناريو لما حدث أمام الظفرة، وكانت المباراة الوحيدة التي سجل فيها وخسر فريقه أمام الشارقة في الجولة الثالثة، لتجمع أهداف فراس 12 نقطة من أصل 20 حصدها الفريق.

وشهد مستوى بالعربي طفرة كبيرة في آخر موسمين بعد انتقاله من الفجيرة إلى عجمان، وكان هذا التألق وراء انضمامه لمنتخب بلاده في كأس العرب بالدوحة.

ويعد الموسم الماضي هو الأفضل للاعب، حيث سجل 12 هدفاً خلال 2250 دقيقة في 25 مباراة، وهو المعدل الذي يسير عليه هذا الموسم أيضاً، ولم يسجل في موسمه الأول مع الفجيرة سوى 7 أهداف خلال 2070 دقيقة في 23 مباراة.