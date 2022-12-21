دوري أدنوك للمحترفين: أصحاب الأرض.. «لم ينجح أحد»

معتصم عبدالله (دبي)

فشل «أصحاب الأرض» في تحقيق الفوز خلال المباريات السبع للجولة 11 لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي شهدت تفوقاً واضحاً للضيوف بفوز دبا على مضيفه النصر 1-0، وعجمان أمام الظفرة بذات النتيجة، وعاد الجزيرة بنقاط مباراته أمام البطائح 4-2، وتفوق الشارقة على اتحاد كلباء في معقل الأخير 4-0، وفرض بني ياس التعادل أمام العين 2-2، وخورفكان أمام مضيفه الوحدة بالنتيجة ذاتها.

ومثلت «الجولة 11» الأولى في الموسم الحالي، التي تشهد فشل أصحاب الأرض في تحقيق أي انتصار، في الوقت الذي اكتفى فيه فريقا العين والوحدة بحصد نقطة على ملعبيهما بالتعادل 2-2 أمام فريقي بني ياس وخورفكان على التوالي. وأكد في المقابل، الشارقة بالفوز الأكبر في الجولة 11 أمام مضيفه اتحاد كلباء 4-0، أحقيته بلقب «الملك خارج القواعد»، حيث يعد الفوز على «النمور» الخامس من أصل 6 مباريات لعبها الشارقة خارج ملعبه، مقابل التعادل في مباراة واحدة أمام الجزيرة 3-3 في الجولة الخامسة. بدوره، برهن شباب الأهلي على أحقيته بصدارة ترتيب الدوري بالفوز خارج قواعده أمام مضيفه الوصل 2-1، وهو الفوز الرابع لـ «الفرسان» من أصل 5 مباريات لعبها بعيداً عن معقله في «استاد راشد»، وهي أول خسارة في الموسم الحالي للوصل على ملعب «زعبيل» مقابل التعادل في 3 مباريات، والفوز في مباراتين. ويبدو أن عدم وجود ملعب محدد لنادي البطائح في «مباريات الأرض» في ظل تنقله ما بين ملعبي اتحاد كلباء واستاد صقر بن محمد القاسمي، ألقى بظلاله على نتائج «الراقي» الذي تكبد الخسارة الخامسة من أصل 5 مباريات على ملعبه أمام ضيفه الجزيرة 2-4 ضمن الجولة 11، وكان الوافد الجديد لمسابقات المحترفين حصد نقاطه الـ 12 في الدوري بالفوز في 4 مباريات «خارج أرضه».