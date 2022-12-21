83 خيلاً في السباق السادس على مضمار أبوظبي

عصام السيد (أبوظبي)

ينطلق اليوم، السباق السادس لنادي أبوظبي للفروسية الذي يقام على المضمار العشبي للنادي، ويشهد صراع الأقوياء، بمشاركة 83 خيلاً تتنافس على مدار ستة أشواط، وإجمالي جوائز مالية قدرها 940 ألف درهم، ويتضمن الحفل ثلاثة أشواط رئيسة، الأول بطولة أبوظبي التحضيرية للخيول العربية «قوائم» لمسافة 1600 متر البالغة جوائزها 180 ألف درهم، وأقوى المرشحين «آر بي بستفاه» للإسطبلات الوطنية.

والشوط الرئيس الثاني سباق «ديربي» الإمارات للخيول العربية الأصيلة الذي سيقام في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر وجوائزه 150 ألف درهم، ومن المتوقع أن تنحصر المنافسة على لقبه بين «أجرد عذبة» لياس للسباقات، و«صني دي لوب» لحمد علي المرر. ومن المتوقع أن يشهد الشوط الرئيسي الثالث وهو سباق بطولة أبوظبي للخيول المهجنة الأصيلة، الذي سيقام في الشوط السادس بمشاركة 7 خيول لمسافة 2200 متر وإجمالي جوائز مالية 380 ألف درهم، منافسة قوية يتصدرها «الباتريوتيا» لمزرعة لا بومي. كما يتضمن السباق الجولة الخامسة لكأس الوثبة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي سيقام في الشوط الثاني لمسافة الميل 1600 متر وإجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، وأبرز المرشحين «إف رسام» لخالد خليفة النابودة.

ويتصدر «أي أس دواهي» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، ترشيحات الشوط الافتتاحي بمشاركة 16 خيلاً لمسافة 1400 متر وإجمالي جوائز مالية 80 ألف درهم. ويسعى «آر بي سكندتونون» لبايرلي للسباقات، للعودة لمنصات التتويج، حينما يخوض تحدي الشوط الرابع لمسافة 2200 متر ومشاركة 14 خيلاً وإجمالي جوائز مالية 80 ألف درهم.