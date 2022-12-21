الخميس 22 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أمل بوشلاخ تُشارك في اجتماع لجنة سيدات غرب آسيا

أمل بوشلاخ تُشارك في اجتماع لجنة سيدات غرب آسيا
21 ديسمبر 2022 21:00

 

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة يُنظم محاضرة «حماية جهاز الحاسوب»
«الانضباط» تعاقب أندية دوري «الأولى» و«الثانية»


شاركت أمل بوشلاخ عضو مجلس الإدارة في اتحاد الكرة، عضو لجنة الكرة النسائية في اتحاد غرب آسيا، في اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة الملامح الرئيسة للاستراتيجية المستقبلية الخاصة بنشاطات كرة القدم النسائية.
وتطرق الاجتماع لأهداف الاستراتيجية والتي من أبرزها، تنظيم البطولات الكروية النسائية المختلفة، وتطوير قدرات حكمات كرة القدم، والحرص على استمرارية عملية تطوير الكوادر الإدارية والتدريبية في المنطقة من خلال دورات وورش عمل متخصصة، وإعطاء الفرصة لهن بالعمل ضمن فرق العمل في اتحاد غرب آسيا أثناء البطولات التي يُنظمها.
وأثنت اللجنة على الخطوات التي يسير عليها اتحاد غرب آسيا والهادفة لتنمية وتطوير كرة القدم النسوية من خلال العديد من البرامج والبطولات المنظمة لكافة الفئات العمرية وللأندية والمنتخبات على حد سواء.
كما استعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين من بطولات وشراكات ونشاطات تطويرية خاصة بكرة القدم النسائية، إضافة إلى مستويات المشاركة النسائية في ورش العمل التي تم تنظيمها خلال تلك الفترة، والتصورات الأولية لأجندة المسابقات النسوية ومواعيدها، التي يحرص الاتحاد على تحديدها لتتوافق مع أجندة الاتحاد الآسيوي، بحيث تكون تحضيرية للاستحقاقات القارية على صعيد التصفيات أو النهائيات، إلى جانب البطولات المقترح تنظيمها خلال العامين القادمين.

أمل بوشلاخ
كرة القدم النسائية
اتحاد الكرة
آخر الأخبار
المسبار «إنسايت» على سطح المريخ
دنيا
توقف نشاط مسبار «إنسايت» على سطح المريخ
اليوم 17:38
اتحاد الكرة يُنظم محاضرة «حماية جهاز الحاسوب»
الرياضي
اتحاد الكرة يُنظم محاضرة «حماية جهاز الحاسوب»
اليوم 17:32
أمطار على مناطق متفرقة وحالة جوية يومي السبت والأحد
الإمارات
أمطار على مناطق متفرقة وحالة جوية يومي السبت والأحد
اليوم 17:30
آنا أربزوفا بطلة الإسطبلات الخاصة للقدرة في بوذيب
الرياضي
آنا أربزوفا بطلة الإسطبلات الخاصة للقدرة في بوذيب
اليوم 17:30
بايدن (يسار) في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي بالبيت الأبيض
عربي ودولي
روسيا تعلّق على زيارة زيلينسكي إلى أميركا
اليوم 17:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©