أمل بوشلاخ تُشارك في اجتماع لجنة سيدات غرب آسيا

دبي (الاتحاد)



شاركت أمل بوشلاخ عضو مجلس الإدارة في اتحاد الكرة، عضو لجنة الكرة النسائية في اتحاد غرب آسيا، في اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة الملامح الرئيسة للاستراتيجية المستقبلية الخاصة بنشاطات كرة القدم النسائية.

وتطرق الاجتماع لأهداف الاستراتيجية والتي من أبرزها، تنظيم البطولات الكروية النسائية المختلفة، وتطوير قدرات حكمات كرة القدم، والحرص على استمرارية عملية تطوير الكوادر الإدارية والتدريبية في المنطقة من خلال دورات وورش عمل متخصصة، وإعطاء الفرصة لهن بالعمل ضمن فرق العمل في اتحاد غرب آسيا أثناء البطولات التي يُنظمها.

وأثنت اللجنة على الخطوات التي يسير عليها اتحاد غرب آسيا والهادفة لتنمية وتطوير كرة القدم النسوية من خلال العديد من البرامج والبطولات المنظمة لكافة الفئات العمرية وللأندية والمنتخبات على حد سواء.

كما استعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين من بطولات وشراكات ونشاطات تطويرية خاصة بكرة القدم النسائية، إضافة إلى مستويات المشاركة النسائية في ورش العمل التي تم تنظيمها خلال تلك الفترة، والتصورات الأولية لأجندة المسابقات النسوية ومواعيدها، التي يحرص الاتحاد على تحديدها لتتوافق مع أجندة الاتحاد الآسيوي، بحيث تكون تحضيرية للاستحقاقات القارية على صعيد التصفيات أو النهائيات، إلى جانب البطولات المقترح تنظيمها خلال العامين القادمين.