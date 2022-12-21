موتسيبي يثق في قدرة أفريقيا على بلوغ نهائي مونديال 2026

جوهانسبرج (أ ف ب)

أكد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أنه يؤمن بحظوظ بلوغ أحد منتخبات القارة السمراء نهائي كأس العالم 2026، وذلك عقب الإنجاز الكبير الذي حققه المغرب، بعدما بات أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي مونديال قطر.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي عقده في جوهانسبورج: إن المغرب شرّع الباب ببلوغه الدور نصف النهائي الشهر الحالي، وأنا واثق من أن دولة أفريقية ستذهب أبعد من ذلك في المونديال المقبل.

وأردف: «الهدف الرئيسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم هو أن تفوز دولة أفريقية بكأس العالم وهذا الهدف في متناول اليد».

ومع نظام جديد للمونديال المقبل في ظل مشاركة 48 منتخباً سيكون هناك تسعة أو 10 منتخبات من القارة السمراء، بدلاً من خمسة في مونديال قطر، في نهائيات عام 2026 التي ستستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

صنع المغرب التاريخ في العرس الكروي العالمي الذي أقيم للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي عندما أصبح أول ممثل من أفريقيا يصل إلى نصف النهائي.

وفاجأ منتخب «أسود الأطلس» بلجيكا في دور المجموعات (فاز 2-0)، قبل أن يقصي رجال المدرب وليد الركراكي منتخبين أوروبيين عريقين، هما إسبانيا بركلات الترجيح والبرتغال 1-0 في الدورين ثمن وربع النهائي توالياً، ليعود ويخسر أمام فرنسا، حاملة اللقب ووصيفة هذه النسخة، في نصف النهائي 0-2.

وأضاف موتسيبي: «هناك 10 دول أفريقية على الأقل يمكنها المنافسة على أعلى مستوى والفوز بكأس العالم».

كما أشاد بالكاميرون وتونس لفوزهما المفاجئ في دور المجموعات على البرازيل، الفائزة بكأس العالم خمس مرات، وفرنسا على التوالي بنفس النتيجة 1-0.

قال رئيس الاتحاد القاري: «يجب أن نفخر بما حققته الكاميرون وتونس اللتين يتوجب عليهما وغيرهما من الدول الأفريقية التعلم من المغرب».

وفي حين لم ينجح منتخب الكاميرون وتونس في تجاوز دور المجموعات، وبلغ السنغال ثمن النهائي حيث خرج أمام إنجلترا بخسارته بثلاثية نظيفة.

وكشف موتسيبي أن الخلاف بين الاتحاد الأفريقي للعبة ووكالة لاجاردير الرياضية قد «تم حله ودياً»، لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل، مستشهداً بشرط السرية.