الخميس 22 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الهيئة» تنظم ورشة عمل لتوعية الكوادر الطبية الرياضية

«الهيئة» تنظم ورشة عمل لتوعية الكوادر الطبية الرياضية
21 ديسمبر 2022 20:32


دبي (وام)
نظَّم مركز القيادات الرياضية التابع للهيئة العامة للرياضة ورشة عمل بعنوان (المستجدات في الطب الرياضي والوقاية من الإصابات الرياضية) بهدف تعزيز توعية الكوادر الطبية العاملة في القطاع الرياضي وتطوير قدرتها على الوقاية من الإصابات الرياضية.
وتضمنت الورشة محاضرة ومختبر ابتكار، وقدم المحاضرة فيليب شومييه، رئيس قسم التأهيل والتدريب في مركز الفيفا الطبي المتميز، بحضور أعضاء الكوادر الطبية والفنية وخبراء التغذية في الاتحادات والأندية الرياضية.
وركزت المحاضرة على أهمية الاختبارات البدنية ودورها الأساسي في تطوير اللاعبين بالاعتماد على النتائج التي تظهرها أجهزة الاختبارات، واستخدامها عند وضع البرامج التدريبية للاعبين، حيث تعمل هذه الأجهزة على تقييم اللاعبين بدنياً وذهنياً لاكتشاف مدى جاهزيتهم، ودراسة حاجتهم لتعديل نظامهم التدريبي وتجاوز نقاط الضعف التي تظهر في الاختبارات.واعتبر عمر عبد الرحمن آل علي، مدير مركز القيادات الرياضية أن تنظيم هذه الورشة يأتي في ضوء العمل على تمكين مختلف الكوادر العاملة في القطاع الرياضي سواء من الناحية الفنية أو الإدارية أو الطبية.
وقال: «تعمل الهيئة العامة للرياضة على تعزيز التعاون مع الاتحادات والأندية في المجال الطبي عبر السعي المستمر إلى مواكبة أفضل الدراسات العالمية في مجال الوقاية من الإصابات، والتي باتت تمثل علماً واسعاً مليئاً بالمعطيات التي تساعد على توفير مسيرة أفضل للرياضيين من خلال دراسة جميع العوامل التي تسهم في الحد من الإصابات، لأن تطوير سبل الوقاية من الإصابات الرياضية يمثل أساس الطب الرياضي الحديث».

أخبار ذات صلة
إعادة تشكيل مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة الريسي
«أبوظبي الرياضي» يطلق «أبوظبي 360» لتوفير تجربة نمط حياة صحية
الهيئة العامة للرياضة
الرياضة المجتمعية
الطب الرياضي
آخر الأخبار
المسبار «إنسايت» على سطح المريخ
دنيا
توقف نشاط مسبار «إنسايت» على سطح المريخ
اليوم 17:38
اتحاد الكرة يُنظم محاضرة «حماية جهاز الحاسوب»
الرياضي
اتحاد الكرة يُنظم محاضرة «حماية جهاز الحاسوب»
اليوم 17:32
أمطار على مناطق متفرقة وحالة جوية يومي السبت والأحد
الإمارات
أمطار على مناطق متفرقة وحالة جوية يومي السبت والأحد
اليوم 17:30
آنا أربزوفا بطلة الإسطبلات الخاصة للقدرة في بوذيب
الرياضي
آنا أربزوفا بطلة الإسطبلات الخاصة للقدرة في بوذيب
اليوم 17:30
بايدن (يسار) في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي بالبيت الأبيض
عربي ودولي
روسيا تعلّق على زيارة زيلينسكي إلى أميركا
اليوم 17:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©