كيبلاغات تنال ذهبية ماراثون بوسطن 2021 بعد ايقاف كيبيوكي

نيروبي (أ ف ب)

قالت الكينية إدنا كيبلاغات، بطلة العالم مرتين في الماراثون، الأربعاء، إنها نالت الميدالية الذهبية لماراثون بوسطن 2021 بعد تجريدها من منافستها ومواطنتها ديانا تشيمتاي كيبيوكي إثر ايقافها لست سنوات بسبب انتهاكات متعددة لقانون مكافحة المنشطات، كتبت عبر حسابها على تويتر «إنها هدية كبيرة أخرى أحصل عليها أخيرًا بعد فترة طويلة من الصبر».

وستحصل كيبلاغات التي فازت بأول ماراثون لها في بوسطن عام 2017 عن 37 عامًا، على جائزة المركز الاول البالغة 150 ألف دولار.

كما تمت دعوتها للمشاركة في سباق العام المقبل في أبريل.

وإلى جانب كيبيوكي (28 عامًا)، أوقفت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى أمس مواطنتاها بيورتي ريونوريبو، الفائزة بماراثون باريس 2017 وبراغ 2021، وبيتي ويلسون ليمبوس بعد أن ثبت تعاطيهما مواد محظورة.

وفازت كيبيوكي بماراثون بوسطن في أكتوبر 2021، أحد الماراثون الستة «الكبرى»، قبل أن يتم الكشف عن استخدامها مادة التريامسينولون المحظورة. ثم استخدمت وثائق مزورة من مستشفى لتبرير موقفها، ما ادى إلى إنزال بها عقوبة أشد.

وتم إيقاف أكثر من 25 رياضيًا ورياضية من كينيا منذ بداية العام، في حين وعدت الحكومة باستثمارات بقيمة خمسة ملايين دولار سنويًا لمدة خمس سنوات لتمويل مكافحة المنشطات.

في المقابل، جدد الاتحاد الدولي لألعاب القوى في نوفمبر ثقته بالسلطات المحلية والاتحاد الكيني الذي يعمل بشكل متواصل مع وحدة النزاهة.

كانت كينيا على رأس قائمة وضعتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تحت المجهر منذ فبراير 2016، إلى جانب البحرين وبيلاروس وإثيوبيا والمغرب ونيجيريا وأوكرانيا.